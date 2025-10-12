Technologia OptimalTEMP — gwarancja braku przypaleń*

Technologia OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach przeznaczonych do prasowania. Możesz prasować wszystko - od dżinsu po jedwab, od lnu po kaszmir - w dowolnej kolejności, bez wcześniejszego sortowania ubrań i czekania na zmianę temperatury. Jedno optymalne ustawienie temperatury dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania gwarantuje brak przypaleń i szybsze prasowanie.