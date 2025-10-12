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  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie
  • Szybkie i kompaktowe prasowanie

Generator paryPhilips PerfectCare serii 6000

PSG6023/30

3 Nagrody

Szybkie i kompaktowe prasowanie
Generator pary Philips PerfectCare serii 6000 w nowej odsłonie ma niewielkie wymiary i wytwarza jeszcze mocniejszy strumień pary. Teraz możesz prasować jeszcze wydajniej bez zajmowania większej przestrzeni.
Poznaj wszystkie korzyści

Szybkie i kompaktowe prasowanie

  • Mocny ciągły strumień pary

  • Gwarancja braku przypaleń*

  • Odłączany zbiornik wody 1,8 l

  • Kompaktowy

Technologia OptimalTEMP — gwarancja braku przypaleń*

Technologia OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach przeznaczonych do prasowania. Możesz prasować wszystko - od dżinsu po jedwab, od lnu po kaszmir - w dowolnej kolejności, bez wcześniejszego sortowania ubrań i czekania na zmianę temperatury. Jedno optymalne ustawienie temperatury dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania gwarantuje brak przypaleń i szybsze prasowanie.

System Smart Calc Clean wydłuża czas eksploatacji żelazka

Wbudowany system usuwania kamienia Smart Calc Clean ułatwia konserwację generatora pary i wydłuża jego żywotność. Samodzielnie przypomina o konieczności odkamieniania i czyni usuwanie kamienia łatwym i bezpiecznym.

Mocny strumień pary skutecznie usuwa zagniecenia

Mocny, ciągły strumień pary 150 g/min zapewnia skuteczne rozprasowywanie nawet najbardziej opornych zagnieceń na najgrubszych tkaninach.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Na wszystkich tkaninach przeznaczonych do prasowania