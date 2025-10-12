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PSG6023/30
Mocny ciągły strumień pary
Gwarancja braku przypaleń*
Odłączany zbiornik wody 1,8 l
Kompaktowy
Technologia OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach przeznaczonych do prasowania. Możesz prasować wszystko - od dżinsu po jedwab, od lnu po kaszmir - w dowolnej kolejności, bez wcześniejszego sortowania ubrań i czekania na zmianę temperatury. Jedno optymalne ustawienie temperatury dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania gwarantuje brak przypaleń i szybsze prasowanie.
Wbudowany system usuwania kamienia Smart Calc Clean ułatwia konserwację generatora pary i wydłuża jego żywotność. Samodzielnie przypomina o konieczności odkamieniania i czyni usuwanie kamienia łatwym i bezpiecznym.
Mocny, ciągły strumień pary 150 g/min zapewnia skuteczne rozprasowywanie nawet najbardziej opornych zagnieceń na najgrubszych tkaninach.
Nagrody
Opinie
Na wszystkich tkaninach przeznaczonych do prasowania