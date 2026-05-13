5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Żelazka
Wszystkie serie
Generator pary Philips PerfectCare serii 6000
Obsługa klienta
PSG6023/30
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Generator pary Philips PerfectCare serii 6000 w nowej odsłonie ma niewielkie wymiary i wytwarza jeszcze mocniejszy strumień pary. Teraz możesz prasować jeszcze wydajniej bez zajmowania większej przestrzeni.
PerfectCare 6000 SeriesZespół pojemnika Calc Clean do żelazka
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!