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Generator pary Philips PerfectCare serii 6000

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Generator paryPhilips PerfectCare serii 6000

PSG6023/30

Generator pary Philips PerfectCare serii 6000

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Instrukcje oraz dokumentacja

Generator pary Philips PerfectCare serii 6000 w nowej odsłonie ma niewielkie wymiary i wytwarza jeszcze mocniejszy strumień pary. Teraz możesz prasować jeszcze wydajniej bez zajmowania większej przestrzeni.

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  • 13 May 2026

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