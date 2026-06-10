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  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc
  • Wygoda i moc

Seria 7000Generator pary Philips PerfectCare

PSG7200/30

4
| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt
Wygoda i moc
Nowa seria generatorów pary Philips PerfectCare 7000 została zaprojektowana z myślą o łatwym prasowaniu. Żelazko jest lekkie i łatwe w obsłudze, a silny strumień pary umożliwia szybkie uzyskanie doskonałych rezultatów. Technologia OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach nadających się do prasowania.
Poznaj wszystkie korzyści

Prasowanie bez wysiłku. Doskonałe rezultaty.

Wygoda i moc

  • Prasowanie w pionie

  • OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń

  • Ciągły strumień pary do 160 g/min i silne uderzenie pary do 600 g

  • 1 godzina prasowania z dużym zbiornikiem na wodę o pojemności 1,5 l

Silnik TurboPower gwarantuje potężną moc pary

Silnik TurboPower gwarantuje potężną moc pary

Silnik TurboPower gwarantuje lepsze efekty prasowania, bez zbędnych przestojów w uwalnianiu pary. Dodatkowo ogranicza powstawanie mokrych plam na ubraniach podczas prasowania*, dzięki czemu są one gotowe do założenia od razu, bez konieczności czekania na wyschnięcie.

Stopa SteamGlide Elite zapewnia wyjątkowo dobry poślizg po tkaninie

Stopa SteamGlide Elite zapewnia wyjątkowo dobry poślizg po tkaninie

Stopa SteamGlide Elite to nasza najnowsza i najbardziej zaawansowana technologia zapewniająca najwyższy poślizg i doskonałą odporność na zarysowania. Zaawansowana warstwa nanotytanowa zapewnia doskonały poślizg na wszystkich ubraniach, zapewniając najszybsze rezultaty.

Duży, odłączany zbiornik na wodę o pojemności 1,5 l

Duży, odłączany zbiornik na wodę o pojemności 1,5 l

Do godziny nieprzerwanego prasowania dzięki dużemu zbiornikowi wody o pojemności 1,5 l. Gdy zbiornik wody jest pusty, zostaniesz poinformowany sygnałem dźwiękowym i świetlnym o konieczności uzupełnienia wody, co można łatwo zrobić pod kranem przez duże okienko do napełniania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Zalety

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Przypisy

  1. vs Generatory pary Philips serii 8000 (PSG8000)

  2. w porównaniu do trybu MAX

  3. Testowane przez niezależne labolatorium na obecność bakterii typu Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 z 1 minutą gotowania na parze