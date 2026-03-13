Nowa seria generatorów pary Philips PerfectCare 7000 została zaprojektowana z myślą o łatwym prasowaniu. Żelazko jest lekkie i łatwe w obsłudze, a silny strumień pary umożliwia szybkie uzyskanie doskonałych rezultatów. Technologia OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach nadających się do prasowania.