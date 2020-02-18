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  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
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  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie
  • Naprawdę dokładne golenie

Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna do golenia na sucho

PT725/16

4.5
| (335) Opinie | 96% poleca ten produkt
Naprawdę dokładne golenie
Golarka Philips PowerTouch sprawi, że nabierzesz energii o poranku. Podłącz ją do gniazdka, aby nie martwić się o zasilanie. Ostrza Lift and Cut zapewniają dokładne golenie. Golarka PowerTouch to najszybszy sposób na poranne golenie.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu

Naprawdę dokładne golenie

  • Ostrza Lift and Cut

  • Elastyczne głowice golące

Ponad 45 minut działania po 8 godzinach ładowania

Ponad 45 minut działania po 8 godzinach ładowania

Dzięki energooszczędnej, dającej duże możliwości baterii litowo-jonowej po każdym ładowaniu można cieszyć się większą liczbą cykli golenia. Ponad 45 minut to około 15 cykli golenia — po 8 godzinach ładowania. Trzyminutowe ładowanie wystarczy na jedno golenie.

Ostrza ComfortCut łagodnie suną po skórze i zapewniają dokładne golenie

Ostrza ComfortCut łagodnie suną po skórze i zapewniają dokładne golenie

Ostrza ComfortCut mają zaokrąglone krawędzie, które przesuwają się gładko po skórze, dzięki czemu golenie jest nie tylko wygodne, ale i dokładne.

System Dynamic Contour Response dostosowuje się do kształtu twarzy i szyi

System Dynamic Contour Response dostosowuje się do kształtu twarzy i szyi

Automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi zapewnia gładsze golenie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

335

Opinie

96%

poleca ten produkt

18/02/2020

Polska

Polska

Rewelacja

Tania i solidna, mam ja od okolo 8 lat, dalej świetnie działa.

Zalety

Dobry akumulator, nieawaryjna, wygodna w uzyciu, poręczna

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

26/01/2020

Polska

Polska

Fajna i niedroga

Moja trzecia golarka elektryczna i druga Philipsa. Dobra, niezawodna. Jedyny minus to długi czas ładowania. Lepiej kupić model z szybkim ładowaniem.

Zalety

Niedroga i niezawodna

Wady

Długi czas ładowania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

20/06/2019

Polska

Polska

Super.

To moja czwarta maszynka tego typu. W końcu trafiłem na produkt który mogę szczerze polecić. Bateria trzyma ok. miesiąca.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6906/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6906/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie