Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Elastyczne głowice golące DualPrecision
50 min działania po 1 godz. ładowania
Wysuwany trymer
Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włosy i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.
Automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi zapewnia gładsze golenie.
Pierwsze ostrze unosi włoski, a drugie delikatnie goli je tuż przy skórze, zapewniając prawdziwą gładkość.
4.6
z 5
66
Opinie
92%
poleca ten produkt
AndyT
04/03/2018
Polska
Golarka wysokiej jakości
Używam od roku golarki Philips PT860. Zdecydowałem się ponownie na Philipsa, ponieważ poprzednia golarka tego producenta wytrzymała 200 (dwieście) miesięcy. W porównaniu do poprzedniego modelu, PT860 jest lżejsza i cichsza. Głowice golą bardzo dokładnie i nie wywołują podrażnień skóry. Brak ruchomej głowicy jest dla mnie zaletą, ponieważ można precyzyjniej wygalać niektóre miejsca, np. pod nosem. Akumulator wystarcza na ok. 20 goleń. Do wad można zaliczyć przycisk trymera, palec się po nim ślizga i trzeba dość mocno nacisnąć, aby się otworzył. Ładowarka mogłaby mieć skręcany, sprężynujący przewód, jak w słuchawce telefonu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
tomek55
13/05/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobra golarka elektryczna
Bardzo dobra, łatwa w użyciu i warta swojej ceny. W 100% POLECAM.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
marekg7
13/05/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobra golarka elektryczna
Bardzo dobra, łatwa w użyciu i warta swojej ceny. W 100% POLECAM.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho