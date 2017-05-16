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Produkcja zakończona
Doskonała widoczność i maksymalna precyzja
Zastosowana w tym zestawie firmy Philips rewolucyjna technologia MicroBlade zapewnia niezrównaną precyzję, która pozwala usunąć niepożądane włosy i uzyskać wymarzony wygląd.
Pro
9 w 1
Produkt wodoodporny
100-procentowa wodoodporność gwarantuje wygodę użytkowania i czyszczenia.
Rewolucyjna technologia MicroBlade zapewnia niespotykaną precyzję w tworzeniu wymyślonych fryzur.
Ostrza z hartowanej stali utlenionej są ostrzejsze niż tytan*.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Adrian39
16/05/2017
România
Zweryfikowany kupujący
Super aparat
Foarte bun aparatul si toate capetele functioneaza bine. Nu smulge parul, taie perfect si ce este foarte bine este ca nu necesita lubrifiere si ca are autoascutire. Manerul este cauciucat si nu aluneca, iar capetele se schimba usor. Este excelent ca poate fi folosit sub apa. In ciuda faptului ca nu poate fi folosit in priza, il recomand fiindca este un aparat foarte bun. Multumim Philips pentru produsele de inalta calitate!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
argonaut
18/04/2017
România
Zweryfikowany kupujący
Nu il luati doar pentru tuns, e pentru ingrijire corporala
Pro : Versatil, accesoriile isi fac treaba pentru care au fost gandite. Depozitare in stand Contra : Nu functioneaza dual (cu fir in timpul incarcarii) Motorul are putere scazuta Acumulatorul tine putin si se incarca greu Nu se incarca in stand
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
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