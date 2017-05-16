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Produkcja zakończona

Multigroom series 3000Zestaw do golenia

QG3190/00

4.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Doskonała widoczność i maksymalna precyzja

Zastosowana w tym zestawie firmy Philips rewolucyjna technologia MicroBlade zapewnia niezrównaną precyzję, która pozwala usunąć niepożądane włosy i uzyskać wymarzony wygląd.

Poznaj wszystkie korzyści

The world's most preferred electric male grooming brand1

Doskonała widoczność i maksymalna precyzja

  • Pro

  • 9 w 1

  • Produkt wodoodporny

100-procentowa wodoodporność umożliwia używanie pod prysznicem i łatwe czyszczenie

100-procentowa wodoodporność umożliwia używanie pod prysznicem i łatwe czyszczenie

100-procentowa wodoodporność gwarantuje wygodę użytkowania i czyszczenia.

Technologia MicroBlade zapewnia niespotykaną precyzję

Technologia MicroBlade zapewnia niespotykaną precyzję

Rewolucyjna technologia MicroBlade zapewnia niespotykaną precyzję w tworzeniu wymyślonych fryzur.

Ostrzejsze niż tytan*: ostrza z hartowanej stali gwarantują dużą trwałość

Ostrzejsze niż tytan*: ostrza z hartowanej stali gwarantują dużą trwałość

Ostrza z hartowanej stali utlenionej są ostrzejsze niż tytan*.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

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Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

16/05/2017

România

România

Zweryfikowany kupujący

Super aparat

Foarte bun aparatul si toate capetele functioneaza bine. Nu smulge parul, taie perfect si ce este foarte bine este ca nu necesita lubrifiere si ca are autoascutire. Manerul este cauciucat si nu aluneca, iar capetele se schimba usor. Este excelent ca poate fi folosit sub apa. In ciuda faptului ca nu poate fi folosit in priza, il recomand fiindca este un aparat foarte bun. Multumim Philips pentru produsele de inalta calitate!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

18/04/2017

România

România

Zweryfikowany kupujący

Nu il luati doar pentru tuns, e pentru ingrijire corporala

Pro : Versatil, accesoriile isi fac treaba pentru care au fost gandite. Depozitare in stand Contra : Nu functioneaza dual (cu fir in timpul incarcarii) Motorul are putere scazuta Acumulatorul tine putin si se incarca greu Nu se incarca in stand

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

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Przypisy

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 