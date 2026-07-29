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Przycinanie, stylizowanie i golenie
2 x innowacyjne ostrza OneBlade 360
Zapas ostrzy do 8 miesięcy*
Pasuje do wszystkich modeli OneBlade **
Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne stylizowanie krawędzi przy dowolnej długości włosów. Podwójny system ochrony — złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek — sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Golarka zawiera szybko poruszający się nożyk, który doskonale sprawdza się na włosach każdej długości.
Pasuje do wszystkich produktów OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
Solidne ostrze ze stali nierdzewnej wytrzymuje do 4 miesięcy użytkowania*, aby zapewnić uczucie świeżości.
4.6
z 5
3078
Opinie
93%
poleca ten produkt
Łukasz HHH
29/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super
Świetny produkt w bardzo dobrej cenie. Philips nigdy nie zawodzi
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR QP4631/65 Twarz + Ciało
Date of Use 2026-07-28
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR QP4631/65 Twarz + Ciało
Date of Use 2026-07-28
Trajgan
06/06/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetna maszynka philips oneblade
Maszynka służy mi od ładnych paru lat. Nigdy nie zawiodła. Używam do golenia całego ciała.
Zalety
Ładowanie starcza na długo, świetnie goli, wymienne ostrza
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QP2530/20 OneBlade
Date of Use 2020-01-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QP2530/20 OneBlade
Date of Use 2020-01-20
On50
20/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ok
To już moja druga maszynka tego typu. W porównaniu do pierwszego modelu jest bardziej cicha i przyjemniejsza w życiu. Z obu jestem zadowolony ale ta przypadła mi bardziej wizualnie do gustu.Goli dobrze brak wad.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1424/65 Zestaw prezentowy
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1424/65 Zestaw prezentowy
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
Optymalny sposób golenia w przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.
z wyjątkiem QP15XX. Modele QP6620/xx, QP6520/xx, QP6510/xx, QP6505/xx nie wykorzystają pełnej mobilności tego ostrza.