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Innowacyjne ostrze 360
Akumulator litowo-jonowy
Precyzyjna nasadka (14 dług.)
Do użytku na mokro i na sucho
Wskaźnik akumulatora
Innowacyjne ostrze OneBlade 360 wychyla się we wszystkich kierunkach, aby dostosować się do kształtów twarzy. Konstrukcja ta zapewnia nieprzerwany kontakt ze skórą i kontrolę. Łatwe przycinanie włosów i golenie w trudno dostępnych miejscach — niebywała wygoda w kilku ruchach*.
Urządzenie Philips OneBlade jest wyposażone w rewolucyjną technologię opracowaną z myślą o goleniu zarostu na twarzy. Umożliwia golenie włosów dowolnej długości. Podwójny system ochrony — złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek — sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Urządzenie jest również wyposażone w szybko poruszający się nożyk (12 000 ruchów na sekundę) zapewniający efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.
Przytnij zarost na odpowiednią długość za pomocą regulowanej precyzyjnej nasadki, którą znajdziesz w zestawie. Wybierz jedno z 14 blokowanych ustawień, aby uzyskać efekt popołudniowego zarostu bądź krótką lub dłuższą brodę.
4.5
z 5
1034
Opinie
90%
poleca ten produkt
Tomassi
29/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry produkt.
Produkt spełnia moje oczekiwania. Jest bardzo dobry.
Zalety
Dobrze strzyże.
Wady
Nie zaobserwowałem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face
Date of Use 2026-07-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face
Date of Use 2026-07-22
MateuszKalinski
06/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Wysokie noty
Jestem bardzo zadowolony zarówno z komfortu golenia jak i łatwości użycia.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6550/15 Face + Body
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6550/15 Face + Body
WIrek
28/10/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Wygodna golarka ale z kilkoma minusami
Mała, wygodna maszynka do golenia. Szybko się ładuje, długo działa, cichsza niż dotychczasowe golarki. Ale ma też minusy- nie goli tak dokładnie jak golarki (to było wiadomo). Oprócz tego ostrza chyba nigdy nie były projektowane do codziennego golenia. Pierwsze (zwykłe) ostrze już po tygodniu zasugerowało wymianę. Drugie (360) po dwóch. Na szczęście jeszcze goli dobrze ale informacja o tym, że ostrze starcza na 4 miesiące to bzdura. Mało kto czyta drobnym druczkiem że przy goleniu 2 razy w tygodniu. Jeśli okaże się, że jednak ostrze wkrótce przestanie golić (leci już 3 tydzień) to maszynka trafi do rezerwy bo do codziennego golenia się ze względu na koszty nie nadaje i trzeba będzie poszukać innej golarki. Kolejny minus, którego nie mają golarki to to, że ścięte włosy sypią się. Golenie musi więc nastąpić w miejscu gdzie da się to łatwo sprzątnąć. Jeśli ktoś oczekuje dokładnego golenia bez sprzątania- to nie jest ta maszynka.
Zalety
Szybko i wygodnie goli, ścina, skraca, dużo nakładek zwiększających funkcjonalność. Długa praca na baterii i szybkie ładowanie.
Wady
Goli mniej dokładnie niż golarki obrotowe, dużo sprzątania po goleniu. Drogie wkłady z nożykami.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
vs poprzedni model
Optymalny sposób golenia. W przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.