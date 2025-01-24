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OneBlade
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OneBlade Pro 360 Twarz + Ciało
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QP6541/15
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Wszystko (10)
Skąd wiadomo, czy urządzenie Philips OneBlade jest w pełni naładowane?
Czy mogę korzystać z urządzenia Philips OneBlade, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego?
Jak czyścić urządzenie Philips OneBlade?
Czy mogę korzystać z urządzenia Philips OneBlade na sucho i na mokro?
Jak korzystać z urządzenia OneBlade na ciele?
OneBlade 3602 x Wymienne ostrze 360
OneBlade 3604 x Wymienne ostrze 360
OneBlade 360 3 x Wymienne ostrze OneBlade 360
OneBlade Pro 360Regulowana nasadka grzebieniowa do brody 0,4–10 mm
OneBlade Nasadka do ciała 3 mm
OneBladeZabezpieczenie chroniące skórę
OneBlade 360 & ProNasadka zabezpieczająca
Ładowarka do urządzenia Philips OneBlade nie pasuje
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