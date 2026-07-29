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  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku

OneBlade 360 3 x Wymienne ostrze OneBlade 360

QP430/50

4.6
| (3078) Opinie | 93% poleca ten produkt
Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
Innowacyjne ostrze 360 wychyla się we wszystkich kierunkach, aby dostosować się do kształtów twarzy. Konstrukcja ta zapewnia nieprzerwany kontakt ze skórą i kontrolę. Łatwe przycinanie włosów i golenie w trudno dostępnych miejscach — niebywała wygoda w kilku ruchach.
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Ten produkt

OneBlade 360 3 x Wymienne ostrze OneBlade 360

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Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku

  • Przycinanie, stylizowanie i golenie

  • 3× ostrze innowacyjne ostrze 360

  • Zapas ostrzy do 12 miesięcy*

  • Pasuje do wszystkich modeli OneBlade **

Wyjątkowa technologia OneBlade

Wyjątkowa technologia OneBlade

Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne stylizowanie krawędzi przy dowolnej długości włosów. Podwójny system ochrony — złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek — sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Golarka zawiera szybko poruszający się nożyk, który doskonale sprawdza się na włosach każdej długości.

Pasuje do wszystkich modeli OneBlade

Pasuje do wszystkich modeli OneBlade

Pasuje do modeli OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx). Modele QP6620/xx, QP6520/xx, QP6510/xx, QP6505/xx, nie wykorzystają pełnej mobilności tego ostrza. Nie pasuje do modelu QP15XX.

Ostrze, które nie tępi się łatwo

Ostrze, które nie tępi się łatwo

Solidne ostrze ze stali nierdzewnej wytrzymuje do 4 miesięcy użytkowania*, aby zapewnić uczucie świeżości.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

3078

Opinie

93%

poleca ten produkt

29/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super

Świetny produkt w bardzo dobrej cenie. Philips nigdy nie zawodzi

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR QP4631/65 Twarz + Ciało

Date of Use 2026-07-28

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR QP4631/65 Twarz + Ciało

Date of Use 2026-07-28

06/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetna maszynka philips oneblade

Maszynka służy mi od ładnych paru lat. Nigdy nie zawiodła. Używam do golenia całego ciała.

Zalety

Ładowanie starcza na długo, świetnie goli, wymienne ostrza

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QP2530/20 OneBlade

Date of Use 2020-01-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QP2530/20 OneBlade

Date of Use 2020-01-20

20/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ok

To już moja druga maszynka tego typu. W porównaniu do pierwszego modelu jest bardziej cicha i przyjemniejsza w życiu. Z obu jestem zadowolony ale ta przypadła mi bardziej wizualnie do gustu.Goli dobrze brak wad.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1424/65 Zestaw prezentowy

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1424/65 Zestaw prezentowy

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Optymalny sposób golenia w przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.

  2. Oprócz QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x i QP6505