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Ten produkt
OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR
Twarz + Ciało
139,00 zł
OneBlade 360
3 x Wymienne ostrze OneBlade 360
95,00 zł
OneBlade 360
4 x Wymienne ostrze 360
126,00 zł
OneBlade 360
2 x Wymienne ostrze 360
83,00 zł
139,00 zł
Do przycinania, stylizowania i golenia
1 x Ostrze 360 + 1 x ostrze Original
Regulowana nasadka grzebieniowa 5 w 1
Model z łącznością Bluetooth
Aplikacja OneBlade z rozszerzoną rzeczywistością
Urządzenie Philips OneBlade jest wyposażone w rewolucyjną technologię opracowaną z myślą o goleniu zarostu na twarzy. Umożliwia golenie włosów dowolnej długości. Podwójny system ochrony — złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek — sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Urządzenie jest również wyposażone w szybko poruszający się nożyk (12 000 ruchów na sekundę) zapewniający efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.
Innowacyjne ostrze 360 porusza się we wszystkich kierunkach, aby dostosować się do kształtów twarzy. Konstrukcja ta zapewnia nieprzerwany kontakt ze skórą i kontrolę. Łatwe przycinanie włosów i golenie w trudno dostępnych miejscach — niebywała wygoda w kilku ruchach.
Unikatowa konstrukcja z otwartą nasadką grzebieniową gwarantuje efektywne przycinanie bez zapychania się i zakłócania Twojego dnia — nawet w przypadku długich i grubych włosów.
4.6
z 5
3078
Opinie
93%
poleca ten produkt
Łukasz HHH
29/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super
Świetny produkt w bardzo dobrej cenie. Philips nigdy nie zawodzi
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR QP4631/65 Twarz + Ciało
Date of Use 2026-07-28
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR QP4631/65 Twarz + Ciało
Date of Use 2026-07-28
Trajgan
06/06/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetna maszynka philips oneblade
Maszynka służy mi od ładnych paru lat. Nigdy nie zawiodła. Używam do golenia całego ciała.
Zalety
Ładowanie starcza na długo, świetnie goli, wymienne ostrza
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QP2530/20 OneBlade
Date of Use 2020-01-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QP2530/20 OneBlade
Date of Use 2020-01-20
On50
20/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ok
To już moja druga maszynka tego typu. W porównaniu do pierwszego modelu jest bardziej cicha i przyjemniejsza w życiu. Z obu jestem zadowolony ale ta przypadła mi bardziej wizualnie do gustu.Goli dobrze brak wad.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1424/65 Zestaw prezentowy
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1424/65 Zestaw prezentowy
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
W porównaniu z poprzednikiem QP210
Optymalny sposób golenia. W przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.