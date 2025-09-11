ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR Twarz + Ciało

Obsługa klienta

OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja ARTwarz + Ciało

QP4631/65

OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR Twarz + Ciało

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

IInstrukcja obsługi- Philips OneBlade

Interaktywna instrukcja obsługi online

Data Act Document

  • PDF plik, 304.5 kB
  • 11 September 2025

Często zadawane pytania

Części i akcesoria

Rozwiązywanie problemów

Gwarancja i serwis

Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu

Rozwiązywanie problemów i naprawa

Napraw lub wymień uszkodzony produkt

Gwarancja

Zapoznaj się z zasadami gwarancji

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!