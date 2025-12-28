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Wszystkie serie

  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
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  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości

Produkcja zakończona

OneBlade Pro

QP6510/20

4.6
| (740) Opinie | 93% poleca ten produkt
Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne modelowanie krawędzi przy dowolnej długości włosów. Zapomnij o skomplikowanych czynnościach i przyrządach. OneBlade da sobie radę ze wszystkim.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Wybierz Philips OneBlade od najczęściej wybieranej marki golarek elektrycznych1

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości

  • Do przycinania, modelowania i golenia

  • Do włosów dowolnej długości

  • Precyzyjna nasadka (12 dług.)

  • Do użytku na mokro/na sucho, akumulator

Wyjątkowa technologia OneBlade

Wyjątkowa technologia OneBlade

Golarka Philips OneBlade została opracowana z myślą o przycinaniu, modelowaniu i goleniu włosów każdej długości. Umożliwia łatwe i wygodne golenie dzięki powłoce poślizgowej i zaokrąglonym końcówkom. Nożyk wykonujący 200 ruchów na sekundę zapewnia efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.

Przytnij

Przycinaj zarost do preferowanej długości. Urządzenie Philips OneBlade jest wyposażone w precyzyjną nasadkę grzebieniową o 12 długościach, która umożliwia tworzenie różnych fryzur: od popołudniowego cienia po krótki zarost i dłuższą brodę.

Nadaj kształt

Uzyskaj precyzyjne krawędzie w kilka sekund dzięki dwustronnemu ostrzu, dzięki któremu widzisz każdy włos podczas golenia.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

740

Opinie

93%

poleca ten produkt

28/12/2025

Polska

Polska

Mega sprzęt

Polecam ten model , posiadam go już od jakiś 4 lat i do tej pory śmiga znakomicie , oby firma robiła nadal na jakość bo to mega maszynka

Zalety

Funkcjonalność, poręczność, długi czas na baterii

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QP6510/20 OneBlade Pro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QP6510/20 OneBlade Pro

21/01/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

QP6520/20 OneBlade Pro

Dla Mnie rewelacja. Bateria wytrzymuje bardzo długo. Używam do golenia kilkudniowego zarostu twarzy....

Zalety

bateria

Wady

ostrza za szybko do wymiany

Przegląd ten został wykonany dla QP6520/20 OneBlade Pro

Przegląd ten został wykonany dla QP6520/20 OneBlade Pro

18/10/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy trymer

Najlepszy model trymera na ten stary model ostrzy, który tnie a nie wyrywa zarost. Używam od dwóch lat i żadnych problemów. Wcześniej miałem trymery z firmy na R i na Bz nie mają podjazdu ;)

Zalety

Świetny model ostrzy

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QP6520/20 OneBlade Pro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QP6520/20 OneBlade Pro

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Każde ostrze wystarcza na maks. 4 miesiące przy zachowaniu optymalnej jakości golenia. Dotyczy pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.