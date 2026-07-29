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Wszystkie serie

  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości

Produkcja zakończona

OneBlade ProFace

QP6530/15

4.5
| (1034) Opinie | 90% poleca ten produkt

1 Nagroda

Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
Philips OneBlade Pro to rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne modelowanie krawędzi przy dowolnej długości włosów. Zapomnij o skomplikowanych czynnościach i przyrządach. Wystarczy OneBlade.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Wybierz Philips OneBlade od najczęściej wybieranej marki golarek elektrycznych1

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości

  • Akumulator litowo-jonowy

  • Precyzyjna nasadka (12 dług.)

  • Do użytku na mokro i na sucho

  • Wskaźnik akumulatora

Wyjątkowa technologia OneBlade

Wyjątkowa technologia OneBlade

Golarka Philips OneBlade została opracowana z myślą o przycinaniu, modelowaniu i goleniu włosów każdej długości. Umożliwia łatwe i wygodne golenie dzięki powłoce poślizgowej i zaokrąglonym końcówkom. Nożyk wykonujący 200 ruchów na sekundę zapewnia efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.

Przytnij

Przytnij

Przycinaj zarost do preferowanej długości. Urządzenie Philips OneBlade jest wyposażone w precyzyjną nasadkę grzebieniową o 12 długościach, która umożliwia tworzenie różnych fryzur: od popołudniowego cienia po krótki zarost i dłuższą brodę.

Nadaj kształt

Nadaj kształt

Uzyskaj precyzyjne krawędzie w kilka sekund dzięki dwustronnemu ostrzu, dzięki któremu widzisz każdy włos podczas golenia.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

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Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-3112060

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

1034

Opinie

90%

poleca ten produkt

29/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry produkt.

Produkt spełnia moje oczekiwania. Jest bardzo dobry.

Zalety

Dobrze strzyże.

Wady

Nie zaobserwowałem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face

Date of Use 2026-07-22

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face

Date of Use 2026-07-22

06/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wysokie noty

Jestem bardzo zadowolony zarówno z komfortu golenia jak i łatwości użycia.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6550/15 Face + Body

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6550/15 Face + Body

28/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wygodna golarka ale z kilkoma minusami

Mała, wygodna maszynka do golenia. Szybko się ładuje, długo działa, cichsza niż dotychczasowe golarki. Ale ma też minusy- nie goli tak dokładnie jak golarki (to było wiadomo). Oprócz tego ostrza chyba nigdy nie były projektowane do codziennego golenia. Pierwsze (zwykłe) ostrze już po tygodniu zasugerowało wymianę. Drugie (360) po dwóch. Na szczęście jeszcze goli dobrze ale informacja o tym, że ostrze starcza na 4 miesiące to bzdura. Mało kto czyta drobnym druczkiem że przy goleniu 2 razy w tygodniu. Jeśli okaże się, że jednak ostrze wkrótce przestanie golić (leci już 3 tydzień) to maszynka trafi do rezerwy bo do codziennego golenia się ze względu na koszty nie nadaje i trzeba będzie poszukać innej golarki. Kolejny minus, którego nie mają golarki to to, że ścięte włosy sypią się. Golenie musi więc nastąpić w miejscu gdzie da się to łatwo sprzątnąć. Jeśli ktoś oczekuje dokładnego golenia bez sprzątania- to nie jest ta maszynka.

Zalety

Szybko i wygodnie goli, ścina, skraca, dużo nakładek zwiększających funkcjonalność. Długa praca na baterii i szybkie ładowanie.

Wady

Goli mniej dokładnie niż golarki obrotowe, dużo sprzątania po goleniu. Drogie wkłady z nożykami.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Optymalny sposób golenia w przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.