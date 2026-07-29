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Produkcja zakończona
Urządzenie Philips OneBlade została wyposażona w rewolucyjną technologię golenia twarzy, która umożliwia golenie włosów dowolnej długości. System podwójnej ochrony — gładka powłoka i zaokrąglone końcówki — ułatwiają golenie i sprawiają, że jest ono bardziej komfortowe. Golarka zawiera szybko poruszający się nożyk (12 000 razy na minutę), dlatego doskonale sprawdza się nawet w przypadku dłuższych włosów.
Stwórz precyzyjne krawędzie dzięki dwustronnemu ostrzu. Możesz golić w każdym kierunku, aby zyskać doskonałą widoczność i zobaczyć każdy włos, który przycinasz. Uzyskasz idealny styl w kilka sekund!
OneBlade nie goli tak krótko, jak tradycyjne ostrza, aby nie podrażniać skóry. Gol pod włos, by komfortowo usunąć zarost każdej długości. Zawiera 2 ostrza, jedno do twarzy i jedno do ciała.
4.5
z 5
1034
Opinie
90%
poleca ten produkt
Tomassi
29/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry produkt.
Produkt spełnia moje oczekiwania. Jest bardzo dobry.
Zalety
Dobrze strzyże.
Wady
Nie zaobserwowałem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face
Date of Use 2026-07-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face
Date of Use 2026-07-22
MateuszKalinski
06/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Wysokie noty
Jestem bardzo zadowolony zarówno z komfortu golenia jak i łatwości użycia.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6550/15 Face + Body
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6550/15 Face + Body
WIrek
28/10/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Wygodna golarka ale z kilkoma minusami
Mała, wygodna maszynka do golenia. Szybko się ładuje, długo działa, cichsza niż dotychczasowe golarki. Ale ma też minusy- nie goli tak dokładnie jak golarki (to było wiadomo). Oprócz tego ostrza chyba nigdy nie były projektowane do codziennego golenia. Pierwsze (zwykłe) ostrze już po tygodniu zasugerowało wymianę. Drugie (360) po dwóch. Na szczęście jeszcze goli dobrze ale informacja o tym, że ostrze starcza na 4 miesiące to bzdura. Mało kto czyta drobnym druczkiem że przy goleniu 2 razy w tygodniu. Jeśli okaże się, że jednak ostrze wkrótce przestanie golić (leci już 3 tydzień) to maszynka trafi do rezerwy bo do codziennego golenia się ze względu na koszty nie nadaje i trzeba będzie poszukać innej golarki. Kolejny minus, którego nie mają golarki to to, że ścięte włosy sypią się. Golenie musi więc nastąpić w miejscu gdzie da się to łatwo sprzątnąć. Jeśli ktoś oczekuje dokładnego golenia bez sprzątania- to nie jest ta maszynka.
Zalety
Szybko i wygodnie goli, ścina, skraca, dużo nakładek zwiększających funkcjonalność. Długa praca na baterii i szybkie ładowanie.
Wady
Goli mniej dokładnie niż golarki obrotowe, dużo sprzątania po goleniu. Drogie wkłady z nożykami.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade Pro QP6506/15 Face