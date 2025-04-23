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OneBlade Pro QP6530/15 Face
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
QP6651/35
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Instrukcja obsługi
Wszystko (6)
Czy mogę korzystać z urządzenia Philips OneBlade, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego?
Jak czyścić urządzenie Philips OneBlade?
Czy mogę korzystać z urządzenia Philips OneBlade na sucho i na mokro?
Jak prawidłowo wymienić ostrza urządzenia Philips OneBlade?
Kiedy należy wymienić ostrze golarki Philips OneBlade?
Jak zamocować nasadki do urządzenia Philips OneBlade?
OneBlade Pro 360Regulowana nasadka grzebieniowa do brody 0,4–10 mm
OneBlade Nasadka do ciała 3 mm
OneBladeZabezpieczenie chroniące skórę
OneBlade 360 & ProNasadka zabezpieczająca
Urządzenie Philips OneBlade nie goli zarostu tak dokładnie, jak tego oczekiwałem
Urządzenie Philips OneBlade nie działa