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Produkcja zakończona
RQ1085/22
Z systemem Jet Clean
Element golący, który obraca się we wszystkich kierunkach, zawiera trzy niezależne, ruchome głowice. To wyjątkowe połączenie zapewnia optymalny kontakt ze skórą brody oraz umożliwia golenie włosów na szyi, które zwykle sprawiają najwięcej trudności.
Głowice golące Triple Track z trzema pierścieniami golącymi zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia niż standardowe głowice z jednym pierścieniem.
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
Nagrody
Opinie
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.