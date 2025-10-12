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  • Najlepsza golarka firmy Philips!
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  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!

Produkcja zakończona

arcitecGolarka elektryczna

RQ1085/22

1 Nagroda

Najlepsza golarka firmy Philips!
Dla mężczyzn, którzy chcą tylko tego, co najlepsze. Golarka elektryczna arcitec RQ1085 firmy Philips to połączenie trzech głowic golących Triple Track i systemu Flex & Pivot Action, które pozwalają uzyskać doskonałe rezultaty golenia, nawet na krzywiznach szyi.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Niezwykła dokładność, nawet na krzywiznach szyi

Najlepsza golarka firmy Philips!

  • Z systemem Jet Clean

System Flex & Pivot Action idealnie dopasowuje się do kształtu ciała

System Flex & Pivot Action idealnie dopasowuje się do kształtu ciała

Element golący, który obraca się we wszystkich kierunkach, zawiera trzy niezależne, ruchome głowice. To wyjątkowe połączenie zapewnia optymalny kontakt ze skórą brody oraz umożliwia golenie włosów na szyi, które zwykle sprawiają najwięcej trudności.

Głowice golące Triple-Track zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia

Głowice golące Triple-Track zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia

Głowice golące Triple Track z trzema pierścieniami golącymi zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia niż standardowe głowice z jednym pierścieniem.

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 