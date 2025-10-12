Najlepsza golarka firmy Philips!

Dla mężczyzn, którzy chcą tylko tego, co najlepsze. Golarka elektryczna arcitec RQ1085 firmy Philips to połączenie trzech głowic golących Triple Track i systemu Flex & Pivot Action, które pozwalają uzyskać doskonałe rezultaty golenia, nawet na krzywiznach szyi.