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Produkcja zakończona
Doskonałe golenie
Philips SensoTouch 3D RQ1250, nasza najbardziej zaawansowana golarka, zapewnia doskonałe golenie. System GyroFlex 3D dopasowuje się do kształtów twarzy i umożliwia zgolenie całego zarostu w kilku ruchach dzięki głowicom UltraTrack.
Głowice UltraTrack i system GyroFlex 3D
50 min działania po 1 godz. ładowania
Precyzyjny trymer
Zastosowane w golarce głowice GyroFlex 3D dopasowują się dokładnie do kształtu twarzy, a także zapewniają mniejszy nacisk i mniej podrażnień.
Dokładne golenie przy minimalnym podrażnieniu skóry. Głowica goląca wyposażona jest w 3 specjalne pierścienie golące: otwory do normalnych włosów, kanaliki do długich lub przylegających włosów i dziurki do najkrótszego zarostu.
Zastosowanie w golarce elektrycznej uszczelnienia Aquatec pozwala wybrać sposób golenia. Można zdecydować się na wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro z użyciem żelu lub pianki, tak by dodatkowo ochronić skórę.
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4.6
z 5
67
Opinie
94%
poleca ten produkt
Waldizo1
16/12/2017
Polska
Doskonały, trwały, skuteczny i elegancki produkt.
Doskonały, trwały, skuteczny i elegancki produkt dla każdego faceta.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
czeslaw66
08/08/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
bardzo dobra
Golę się maszynkami elektrycznymi od wielu lat, ale takiej jeszcze nie miałem. Jest naprawdę bardzo cicha, goli włosy położone w różnych kierunkach. przez co czas golenia jest krótki. Jestem bardzo zadowolony. Szkoda, że w sklepach nie można wypróbować, kupił bym znacznie szybciej.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
ewa2654
18/10/2015
Polska
Rewelacja
Mąż jest z niej bardzo bardzo zadowolony, zero zaczerwienionej czy podrażnionej skóry, dokładna, prosta w obsłudze, długo trzyma bateria, można golić na sucho i mokro. świetna:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver