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Produkcja zakończona

Shaver series 9000 SensoTouchgolarka elektr. — na mokro i na sucho

RQ1250/16

4.6

| (67) Opinie | 94% poleca ten produkt

Doskonałe golenie

Philips SensoTouch 3D RQ1250, nasza najbardziej zaawansowana golarka, zapewnia doskonałe golenie. System GyroFlex 3D dopasowuje się do kształtów twarzy i umożliwia zgolenie całego zarostu w kilku ruchach dzięki głowicom UltraTrack.

Poznaj wszystkie korzyści

z systemem GyroFlex 3D

Doskonałe golenie

  • Głowice UltraTrack i system GyroFlex 3D

  • 50 min działania po 1 godz. ładowania

  • Precyzyjny trymer

System GyroFlex 3D firmy Philips łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy

System GyroFlex 3D firmy Philips łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy

Zastosowane w golarce głowice GyroFlex 3D dopasowują się dokładnie do kształtu twarzy, a także zapewniają mniejszy nacisk i mniej podrażnień.

Głowice golące UltraTrack wyłapują każdy włosek po zaledwie kilku ruchach

Głowice golące UltraTrack wyłapują każdy włosek po zaledwie kilku ruchach

Dokładne golenie przy minimalnym podrażnieniu skóry. Głowica goląca wyposażona jest w 3 specjalne pierścienie golące: otwory do normalnych włosów, kanaliki do długich lub przylegających włosów i dziurki do najkrótszego zarostu.

Uszczelnienie Aquatec umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające na mokro

Uszczelnienie Aquatec umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające na mokro

Zastosowanie w golarce elektrycznej uszczelnienia Aquatec pozwala wybrać sposób golenia. Można zdecydować się na wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro z użyciem żelu lub pianki, tak by dodatkowo ochronić skórę.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

67

Opinie

94%

poleca ten produkt

16/12/2017

Polska

Polska

Doskonały, trwały, skuteczny i elegancki produkt.

Doskonały, trwały, skuteczny i elegancki produkt dla każdego faceta.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

08/08/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

bardzo dobra

Golę się maszynkami elektrycznymi od wielu lat, ale takiej jeszcze nie miałem. Jest naprawdę bardzo cicha, goli włosy położone w różnych kierunkach. przez co czas golenia jest krótki. Jestem bardzo zadowolony. Szkoda, że w sklepach nie można wypróbować, kupił bym znacznie szybciej.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

18/10/2015

Polska

Polska

Rewelacja

Mąż jest z niej bardzo bardzo zadowolony, zero zaczerwienionej czy podrażnionej skóry, dokładna, prosta w obsłudze, długo trzyma bateria, można golić na sucho i mokro. świetna:)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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