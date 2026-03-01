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Wszystkie serie

  • Dokładne i bezproblemowe golenie
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  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
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  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie
  • Dokładne i bezproblemowe golenie

Produkcja zakończona

Shaver series 1000Golarka elektryczna Series 1000 do golenia na sucho

S1231/41

4.6
| (618) Opinie | 93% poleca ten produkt
Dokładne i bezproblemowe golenie
Golarka Philips S1000 to łatwe i wygodne golenie w przystępnej cenie dzięki samoostrzącym się ostrzom PowerCut i możliwości pełnego mycia w wodzie.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Dokładne i bezproblemowe golenie

  • Ostrza PowerCut

  • Otwieranie jednym dotknięciem

  • Działanie sieciowe i akumulatorowe

Gładko przesuwa się po skórze, zapewniając równomierne golenie

Gładko przesuwa się po skórze, zapewniając równomierne golenie

Golarka firmy Philips zapewnia wygodne golenie. 27 ostrzy PowerCut przycina każdy włos tuż nad skórą, zapewniając gładkie i równomierne golenie za każdym razem. 

Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy

Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy

Golarka została zaprojektowana w taki sposób, aby utrzymać kontakt ze skórą bez jej zacinania. Głowice 4D Flex zginają się i przesuwają w 4 kierunkach, zapewniając dokładne golenie za każdym razem.

Otwieranie jednym dotknięciem ułatwia czyszczenie

Otwieranie jednym dotknięciem ułatwia czyszczenie

Aby wyczyścić golarkę, wystarczy nacisnąć przycisk i otworzyć głowicę golącą, którą następnie można opłukać wodą.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

618

Opinie

93%

poleca ten produkt

01/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Lux

Dobra maszynka. Pojechałem po ostrza do innej, a w cenie ostrzy kupiła tą. Dla mnie się podoba. Gładko i szybko goli.

Zalety

Cena do jakości golenia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

08/01/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jedna z lepszych golarek jakie kolwiek używałem Zbiera zarost równo i nie ciągnie Za zarost

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3003/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3003/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

28/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jak narazie golarka sprawuję się bez zarzutu. Spełnia swoją rolę.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 