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Shaver series 3000 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Shaver series 3000Golarka elektryczna do golenia na sucho

S3120/06

Shaver series 3000 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami

  • PDF plik, 404.5 kB
  • 13 April 2022

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 755 kB
  • 6 May 2025

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