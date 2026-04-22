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Shaver series 3000 S3133/57 Wet or Dry electric shaver, Series 3000

S3133/57

4.7
| (429) Opinie | 94% poleca ten produkt
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Opinie

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4.7

z 5

429

Opinie

94%

poleca ten produkt

22/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka

Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

23/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Opinia

Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

06/09/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt spełnia moje oczekiwania

Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.

Zalety

bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy

Wady

ciężar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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