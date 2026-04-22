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Produkcja zakończona
4.7
z 5
429
Opinie
94%
poleca ten produkt
Coc23
22/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golarka
Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-04-03
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-04-03
Kris W-11
23/09/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Opinia
Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
FAFUS
06/09/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produkt spełnia moje oczekiwania
Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.
Zalety
bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy
Wady
ciężar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho