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Shaver series 3000 S3133/57 Wet or Dry electric shaver, Series 3000
Produkcja zakończona
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S3133/57
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Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Jak należy czyścić golarkę Philips?
Shaver series 3000Nasadka zabezpieczająca
Shaver series 3000Wspornik
Shaver Etui
SH30Wymienne głowice golące
Element zabezpieczający głowic golących
Golarka Philips się nie ładuje