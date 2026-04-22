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Wszystkie serie

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  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
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  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort
  • Dokładne golenie, większy komfort

Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna S3000, golenie na sucho i mokro

S3134/51

4.7
| (429) Opinie | 94% poleca ten produkt
Dokładne golenie, większy komfort
Golarka Philips S3000 zapewnia wygodną obsługę i komfortowe golenie. Głowice 5D Pivot i Flex, system ostrzy PowerCut oraz funkcja pracy na mokro i na sucho pozwalają uzyskać gładką i przyjemną w dotyku skórę.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Dokładne golenie, większy komfort

  • Głowice 5D Pivot i Flex

  • Ostrza PowerCut

  • 60 min golenia, 1 godz. ładowania

Dopasowuje się do kształtu twarzy, zapewniając wygodne golenie

Dopasowuje się do kształtu twarzy, zapewniając wygodne golenie

Golarka Philips 3000 jest wyposażona w 5-kierunkowy mechanizm obrotu, który odpowiada każdemu kątowi i krzywiźnie twarzy oraz szyi. Ta golarka do brody przycina wszystkie włosy tuż nad poziomem skóry, umożliwiając gładkie i równe golenie.

Gładko przesuwa się po skórze, zapewniając równomierne golenie

Gładko przesuwa się po skórze, zapewniając równomierne golenie

Golarka firmy Philips zapewnia wygodne golenie. 27 ostrzy PowerCut przycina każdy włos tuż nad skórą, zapewniając gładkie i równomierne golenie za każdym razem. 

Wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Golarka do golenia na mokro i na sucho, która dostosowuje się do Twoich preferencji. Wybierz wygodne golenie na sucho lub dobierz ulubioną piankę lub żel, aby golić na mokro.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

429

Opinie

94%

poleca ten produkt

22/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka

Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

23/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Opinia

Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

06/09/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt spełnia moje oczekiwania

Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.

Zalety

bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy

Wady

ciężar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 