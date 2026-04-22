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Produkcja zakończona
Głowice 5D Pivot i Flex
Ostrza PowerCut
60 min golenia, 1 godz. ładowania
Golarka Philips 3000 jest wyposażona w 5-kierunkowy mechanizm obrotu, który odpowiada każdemu kątowi i krzywiźnie twarzy oraz szyi. Ta golarka do brody przycina wszystkie włosy tuż nad poziomem skóry, umożliwiając gładkie i równe golenie.
Golarka firmy Philips zapewnia wygodne golenie. 27 ostrzy PowerCut przycina każdy włos tuż nad skórą, zapewniając gładkie i równomierne golenie za każdym razem.
Golarka do golenia na mokro i na sucho, która dostosowuje się do Twoich preferencji. Wybierz wygodne golenie na sucho lub dobierz ulubioną piankę lub żel, aby golić na mokro.
4.7
z 5
429
Opinie
94%
poleca ten produkt
Coc23
22/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golarka
Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-04-03
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-04-03
Kris W-11
23/09/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Opinia
Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
FAFUS
06/09/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produkt spełnia moje oczekiwania
Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.
Zalety
bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy
Wady
ciężar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.