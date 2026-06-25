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S3244/12
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Instrukcja obsługi
Wszystko (11)
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Jak należy czyścić golarkę Philips?
Shaver series 3000Etui
Shaver series 3000Nasadka zabezpieczająca
Shaver series 3000Wspornik
Przewód USB
SH30Wymienne głowice golące
Zasilacz ścienny USB HQ87
Element zabezpieczający głowic golących
Z golarki Philips cieknie woda
Po użyciu golarki firmy Philips mam problemy ze skórą
Golarka Philips nie działa
Nie uzyskuję dobrych rezultatów za pomocą golarki firmy Philips
Golarka Philips wydaje głośny dźwięk
Nie mogę znaleźć zasilacza/ładowarki USB dla mojego produktu firmy Philips
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