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Shaver series 3000 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Produkcja zakończona
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S3510/06
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
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Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Jak uzyskać najlepsze rezultaty z golarką Philips?
Shaver Etui
SH30Wymienne głowice golące
Element zabezpieczający głowic golących
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Golarka Philips się nie ładuje