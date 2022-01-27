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Produkcja zakończona
System ostrzy MultiPrecision
5-kierunkowe głowice Flex
Precyzyjny trymer SmartClick
Ciesz się szybkim i dokładnym goleniem. Nasze system ostrzy MultiPrecision unosi i przycina wszystkie włosy i pozostały zarost — wystarczy kilka pociągnięć.
5-kierunkowe głowice o 5 niezależnych ruchach gwarantują bliski kontakt ze skórą w celu zapewnienia szybkiego i dokładnego golenia nawet na linii szyi i szczęki.
Wystarczy otworzyć głowicę i dokładnie opłukać ją pod strumieniem bieżącej wody.
Nagrody
4.5
z 5
629
Opinie
91%
poleca ten produkt
Keramtok
27/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najjlepsza z dotychczas posiadanych
To pierwsza maszynka do golenia, która spełnia moje oczekiwannia (chociaż korzystałem też z innej w ofercie Philipsa, nie tylko innych firm). Goli dokładnie, bez względu na to, czy zarost jest suchy czy lekko wilgotny po kąpieli, a poza tym akumulator wydajny na tyle, że nie musiałem jej ładawać podczas kilkudniowych wyjazdów.
Zalety
dokładność, wydajny akumulator
Wady
Gdy kupowałem, nie było etui
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5130/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5130/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho
D... uuu
06/12/2021
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Kupiłem tą golarkę, bo moja poprzednia (też Philips ale jeszcze z głowicą dwuostrzową) po 18 latach użytkowania odmówiła posłuszeństwa. Trochę trwało zanim przyzwyczaiłem się do "potrójnej" głowicy ale teraz nie wyobrażam sobie golić się inną maszynką!
Zalety
Poprostu robi to do czego została stworzona i robi to DOBRZE!
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5100/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5100/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho
02/09/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Najlepsza jaką miałem do tej pory! Pozdrawiam!
Wszystko ma co potrzebuję tylko ciągle gubią się mi w mieszkaniu kabelki do ładowania. Polecam!
Zalety
Ostre ostrza, które szybko tną.
Wady
Trochę za delikatna główka, którą co prawda trudno zepsuć, ale po paru upadkach może zawieść uchwyt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5550/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5550/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.