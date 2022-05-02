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Produkcja zakończona
4.5
z 5
649
Opinie
89%
poleca ten produkt
MasterLech
02/05/2022
Polska
Solidny produkt, doskonała precyzja!
Produkt w pełni spełnia moje wymagania, cechuje się precyzją działania i solidnym wykonaniem. Działa również na mokro jest sporym atutem. Używam już kilka lat i nadal działa bez zarzutu . Polecam!
Zalety
solidne wykonanie, działa również na mokro, przyjemne użytkowanie
Wady
nie zauważyłem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5420/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5420/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Filip ;)
10/04/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam golarkę Philips.
Idealna w użytkowaniu na sucho jak i na mokro. Szybkie ładowanie oraz długa praca na baterii.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5400/26 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5400/26 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Sylwia86
01/02/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam, Mąż zadowolony.
Polecam, Mąż zadowolony. Produkt spełnia swoją funkcję prawidłowo. W mojej ocenie OK.
Zalety
Czas golenia
Wady
ND
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5250/06 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5250/06 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro