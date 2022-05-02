ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Produkcja zakończona

Shaver series 5000 S5210/06 Wet and dry electric shaver

S5210/06

4.5
| (649) Opinie | 89% poleca ten produkt
Poznaj wszystkie korzyści

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

649

Opinie

89%

poleca ten produkt

02/05/2022

Polska

Polska

Solidny produkt, doskonała precyzja!

Produkt w pełni spełnia moje wymagania, cechuje się precyzją działania i solidnym wykonaniem. Działa również na mokro jest sporym atutem. Używam już kilka lat i nadal działa bez zarzutu . Polecam!

Zalety

solidne wykonanie, działa również na mokro, przyjemne użytkowanie

Wady

nie zauważyłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5420/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5420/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

10/04/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam golarkę Philips.

Idealna w użytkowaniu na sucho jak i na mokro. Szybkie ładowanie oraz długa praca na baterii.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5400/26 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5400/26 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

01/02/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam, Mąż zadowolony.

Polecam, Mąż zadowolony. Produkt spełnia swoją funkcję prawidłowo. W mojej ocenie OK.

Zalety

Czas golenia

Wady

ND

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5250/06 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5250/06 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie