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Shaver series 5000 S5210/06 Wet and dry electric shaver
Produkcja zakończona
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S5210/06
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Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Jak należy czyścić golarkę Philips?
System Philips SmartClean przepełnia się
Wtyczka ładowarki nie pasuje do stacji Philips SmartClean
System Philips SmartClean nie działa
Golarka Philips się nie ładuje