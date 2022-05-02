ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
  • Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.

Produkcja zakończona

Shaver series 5000Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

S5420/06

4.5
| (649) Opinie | 89% poleca ten produkt

2 Nagrody

Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.
Golarka AquaTouch chroni skórę podczas golenia. System ostrzy MultiPrecision z głowicami o okrągłym profilu został zaprojektowany z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Efekt: Świeża i zadbana skóra.

Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.

  • System ostrzy MultiPrecision

  • 45 min działania po 1 godz. ładowania

  • Precyzyjny trymer SmartClick

Zaokrąglony profil głowicy płynnie ślizga się po skórze, zapewniając jej ochronę

Zaokrąglony profil głowicy płynnie ślizga się po skórze, zapewniając jej ochronę

Golenie blisko skóry bez zacięć i skaleczeń. Nasz system ostrzy MultiPrecision z zaokrąglonym profilem głowicy płynnie ślizga się po skórze przy jednoczesnym zapewnieniu jej ochrony.

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Wybierz preferowany sposób golenia. Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór szybkiego, a jednocześnie komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

Ostrza unoszą, a następnie ścinają długie i krótkie włosy, zapewniając szybkie golenie

Ostrza unoszą, a następnie ścinają długie i krótkie włosy, zapewniając szybkie golenie

Ciesz się szybkim i dokładnym goleniem. Nasze system ostrzy MultiPrecision unosi i przycina wszystkie włosy i pozostały zarost — wystarczy kilka pociągnięć.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

649

Opinie

89%

poleca ten produkt

02/05/2022

Polska

Polska

Solidny produkt, doskonała precyzja!

Produkt w pełni spełnia moje wymagania, cechuje się precyzją działania i solidnym wykonaniem. Działa również na mokro jest sporym atutem. Używam już kilka lat i nadal działa bez zarzutu . Polecam!

Zalety

solidne wykonanie, działa również na mokro, przyjemne użytkowanie

Wady

nie zauważyłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5420/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5420/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

10/04/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam golarkę Philips.

Idealna w użytkowaniu na sucho jak i na mokro. Szybkie ładowanie oraz długa praca na baterii.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5400/26 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5400/26 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

01/02/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam, Mąż zadowolony.

Polecam, Mąż zadowolony. Produkt spełnia swoją funkcję prawidłowo. W mojej ocenie OK.

Zalety

Czas golenia

Wady

ND

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5250/06 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5250/06 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. Chroni 10 razy lepiej niż zwykłe ostrze — testy przeprowadzone w Niemczech w 2015 roku po 21 dniach aklimatyzacji