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Wszystkie serie

  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
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  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
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  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.

Produkcja zakończona

Shaver series 5000Golarka elektryczna do golenia na sucho

S5510/45

4.5
| (629) Opinie | 91% poleca ten produkt

2 Nagrody

Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
Efekt: Gładka skóra w krótkim czasie.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

20% więcej mocy*

Series 5000 Turbo+. Dokładne golenie. Oszczędność czasu.

  • System ostrzy MultiPrecision

  • 5-kierunkowe głowice Flex

  • Precyzyjny trymer i trymer do nosa

Golenie gęstej brody dzięki o 20% większej mocy

Golenie gęstej brody dzięki o 20% większej mocy

Ogol gęstą brodę jeszcze szybciej dzięki funkcji wzmocnienia o 20%, które można uzyskać po aktywowaniu trybu Turbo+.

Ostrza unoszą, a następnie ścinają długie i krótkie włosy, zapewniając szybkie golenie

Ostrza unoszą, a następnie ścinają długie i krótkie włosy, zapewniając szybkie golenie

Ciesz się szybkim i dokładnym goleniem. Nasze system ostrzy MultiPrecision unosi i przycina wszystkie włosy i pozostały zarost — wystarczy kilka pociągnięć.

Głowice poruszają się w 5 kierunkach, zapewniając szybkie i dokładne golenie

Głowice poruszają się w 5 kierunkach, zapewniając szybkie i dokładne golenie

5-kierunkowe głowice o 5 niezależnych ruchach gwarantują bliski kontakt ze skórą w celu zapewnienia szybkiego i dokładnego golenia nawet na linii szyi i szczęki.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

629

Opinie

91%

poleca ten produkt

27/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najjlepsza z dotychczas posiadanych

To pierwsza maszynka do golenia, która spełnia moje oczekiwannia (chociaż korzystałem też z innej w ofercie Philipsa, nie tylko innych firm). Goli dokładnie, bez względu na to, czy zarost jest suchy czy lekko wilgotny po kąpieli, a poza tym akumulator wydajny na tyle, że nie musiałem jej ładawać podczas kilkudniowych wyjazdów.

Zalety

dokładność, wydajny akumulator

Wady

Gdy kupowałem, nie było etui

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5130/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5130/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho

06/12/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Kupiłem tą golarkę, bo moja poprzednia (też Philips ale jeszcze z głowicą dwuostrzową) po 18 latach użytkowania odmówiła posłuszeństwa. Trochę trwało zanim przyzwyczaiłem się do "potrójnej" głowicy ale teraz nie wyobrażam sobie golić się inną maszynką!

Zalety

Poprostu robi to do czego została stworzona i robi to DOBRZE!

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5100/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5100/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho

02/09/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepsza jaką miałem do tej pory! Pozdrawiam!

Wszystko ma co potrzebuję tylko ciągle gubią się mi w mieszkaniu kabelki do ładowania. Polecam!

Zalety

Ostre ostrza, które szybko tną.

Wady

Trochę za delikatna główka, którą co prawda trudno zepsuć, ale po paru upadkach może zawieść uchwyt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5550/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5550/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. 20% więcej mocy — w porównaniu do niekorzystania z trybu Turbo+