ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
  • Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie

Produkcja zakończona

Shaver series 5000Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

S5530/06

4.5
| (629) Opinie | 91% poleca ten produkt

2 Nagrody

Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie
Golarka Shaver Series 5000 skraca czas golenia dzięki wydajnemu systemowi ostrzy MultiPrecision i głowicom nadającym się do mycia.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

10 razy lepsza ochrona skóry w porównaniu ze zwykłymi ostrzami

Dokładne, precyzyjne i szybkie golenie

  • System ostrzy MultiPrecision

  • 5-kierunkowe głowice Flex

  • Precyzyjny trymer SmartClick

Zaokrąglony profil głowicy płynnie ślizga się po skórze, zapewniając jej ochronę

Zaokrąglony profil głowicy płynnie ślizga się po skórze, zapewniając jej ochronę

Golenie blisko skóry bez zacięć i skaleczeń. Nasz system ostrzy MultiPrecision z zaokrąglonym profilem głowicy płynnie ślizga się po skórze przy jednoczesnym zapewnieniu jej ochrony.

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Wybierz preferowany sposób golenia. Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór szybkiego, a jednocześnie komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

Golenie gęstej brody dzięki o 20% większej mocy

Golenie gęstej brody dzięki o 20% większej mocy

Ogol gęstą brodę jeszcze szybciej dzięki funkcji wzmocnienia o 20%, które można uzyskać po aktywowaniu trybu Turbo+.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612378
  • Award image AWARD-961262

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

629

Opinie

91%

poleca ten produkt

27/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najjlepsza z dotychczas posiadanych

To pierwsza maszynka do golenia, która spełnia moje oczekiwannia (chociaż korzystałem też z innej w ofercie Philipsa, nie tylko innych firm). Goli dokładnie, bez względu na to, czy zarost jest suchy czy lekko wilgotny po kąpieli, a poza tym akumulator wydajny na tyle, że nie musiałem jej ładawać podczas kilkudniowych wyjazdów.

Zalety

dokładność, wydajny akumulator

Wady

Gdy kupowałem, nie było etui

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5130/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5130/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho

06/12/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Kupiłem tą golarkę, bo moja poprzednia (też Philips ale jeszcze z głowicą dwuostrzową) po 18 latach użytkowania odmówiła posłuszeństwa. Trochę trwało zanim przyzwyczaiłem się do "potrójnej" głowicy ale teraz nie wyobrażam sobie golić się inną maszynką!

Zalety

Poprostu robi to do czego została stworzona i robi to DOBRZE!

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5100/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5100/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho

02/09/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepsza jaką miałem do tej pory! Pozdrawiam!

Wszystko ma co potrzebuję tylko ciągle gubią się mi w mieszkaniu kabelki do ładowania. Polecam!

Zalety

Ostre ostrza, które szybko tną.

Wady

Trochę za delikatna główka, którą co prawda trudno zepsuć, ale po paru upadkach może zawieść uchwyt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5550/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5550/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. Chroni 10 razy lepiej niż zwykłe ostrze — testy przeprowadzone w Niemczech w 2015 roku po 21 dniach aklimatyzacji

  2. 20% więcej mocy — w porównaniu do niekorzystania z trybu Turbo+