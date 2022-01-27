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Produkcja zakończona
System ostrzy MultiPrecision
5-kierunkowe głowice Flex
Precyzyjny trymer i trymer do nosa
Golenie blisko skóry bez zacięć i skaleczeń. Nasz system ostrzy MultiPrecision z zaokrąglonym profilem głowicy płynnie ślizga się po skórze przy jednoczesnym zapewnieniu jej ochrony.
Wybierz preferowany sposób golenia. Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór szybkiego, a jednocześnie komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.
Ogol gęstą brodę jeszcze szybciej dzięki funkcji wzmocnienia o 20%, które można uzyskać po aktywowaniu trybu Turbo+.
Nagrody
4.5
z 5
629
Opinie
91%
poleca ten produkt
Keramtok
27/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najjlepsza z dotychczas posiadanych
To pierwsza maszynka do golenia, która spełnia moje oczekiwannia (chociaż korzystałem też z innej w ofercie Philipsa, nie tylko innych firm). Goli dokładnie, bez względu na to, czy zarost jest suchy czy lekko wilgotny po kąpieli, a poza tym akumulator wydajny na tyle, że nie musiałem jej ładawać podczas kilkudniowych wyjazdów.
Zalety
dokładność, wydajny akumulator
Wady
Gdy kupowałem, nie było etui
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5130/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5130/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho
D... uuu
06/12/2021
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Kupiłem tą golarkę, bo moja poprzednia (też Philips ale jeszcze z głowicą dwuostrzową) po 18 latach użytkowania odmówiła posłuszeństwa. Trochę trwało zanim przyzwyczaiłem się do "potrójnej" głowicy ale teraz nie wyobrażam sobie golić się inną maszynką!
Zalety
Poprostu robi to do czego została stworzona i robi to DOBRZE!
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5100/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5100/06 Golarka elektryczna do golenia na sucho
02/09/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Najlepsza jaką miałem do tej pory! Pozdrawiam!
Wszystko ma co potrzebuję tylko ciągle gubią się mi w mieszkaniu kabelki do ładowania. Polecam!
Zalety
Ostre ostrza, które szybko tną.
Wady
Trochę za delikatna główka, którą co prawda trudno zepsuć, ale po paru upadkach może zawieść uchwyt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5550/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5550/06 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Chroni 10 razy lepiej niż zwykłe ostrze — testy przeprowadzone w Niemczech w 2015 roku po 21 dniach aklimatyzacji
20% więcej mocy — w porównaniu do niekorzystania z trybu Turbo+