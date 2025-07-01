Wyszukiwane terminy
S591/05
Dokładne golenie
Kompaktowa konstrukcja golarek Philips z serii 500 zapewnia dokładne golenie nawet w podróży. Dzięki naszej przenośnej golarce zawsze i wszędzie będziesz wyglądać i czuć się świetnie.Zobacz wszystkie korzyści
Kompaktowa golarka do golenia na mokro i na sucho
Nasz unikalny obrotowy system golenia Lift & Cut delikatnie unosi włosy u nasady, nie przecinając skóry i zapewniając dokładne golenie.
Nasze obracające się o 360° ostrza SteelPrecision wychwytują włosy rosnące w różnych kierunkach. 3 000 000 ruchów tnących na minutę zapewniają szybkie golenie, gdziekolwiek jesteś.
Zaprojektowane tak, aby minimalizować podrażnienia skóry, głowice 3D Floating Heads unoszą się w trzech kierunkach, zapewniając idealny kontakt ze skórą i komfortowe golenie.
Kompaktowy rozmiar golarki i jej elegancka, modna obudowa zapewnią Ci stylowy wygląd, gdziekolwiek jesteś.
Mocny i wydajny silnik magnetyczny umożliwia golenie nawet gęstego zarostu, zapewniając gładkie i dokładne golenie także w podróży.
Ostrza naszej golarki są wykonane z europejskiej stali hipoalergicznej, która jest odporna na korozję, przyjazna dla skóry i chroni ostrza przed zanieczyszczeniami.
Niezależnie od tego, czy wolisz wygodne golenie na sucho, czy odświeżające golenie na mokro z użyciem żelu lub pianki, nasza golarka dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wodoodporność klasy IPX7 pozwala na łatwe czyszczenie pod bieżącą wodą.
Wydajny akumulator litowo-jonowy zapewnia do 40 minut golenia na jednym 1-godzinnym ładowaniu. Potrzebujesz szybkiego golenia? Wystarczy podłączyć na 5 minut, aby uzyskać moc wystarczającą na jedno pełne golenie.
Zapewnij ochronę golarki, gdziekolwiek jesteś. Etui podróżne o modnym wzornictwie to coś więcej niż tylko futerał ochronny.
Magnetyczna nasadka utrzymuje głowicę golącą w czystości, a blokada podróżna zapobiega przypadkowemu włączeniu golarki, dzięki czemu możesz w pełni cieszyć się podróżą.
Nasze golarki Philips są tworzone z myślą o precyzji i trwałości, zapewniając długie działanie. Nasze golarki przechodzą rygorystyczne testy, aby zapewnić stałą i trwałą wydajność. Ciesz się golarką, która przetrwa próbę czasu.
Idea zrównoważonego rozwoju, która przyświeca firmie Philips, dotyczy wszystkich aspektów produktu. Nasz cel to redukcja odpadków i zminimalizowanie liczby zasilaczy USB, które trafiają na rynek. Jeśli taki zasilacz jest Państwu potrzebny, odpowiedni model można zamówić za pośrednictwem strony: www.philips.com/support.
Golenie na sucho i mokro
Jak uzyskać efekt idealnie gładkiej skóry podczas golenia?
Golenie twarzy bez podrażnień – jak to zrobić?
