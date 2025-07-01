Wyszukiwane terminy

      Golarka Seria 500 Kompaktowa golarka do golenia na mokro i na sucho

      S591/05

      Dokładne golenie

      Kompaktowa konstrukcja golarek Philips z serii 500 zapewnia dokładne golenie nawet w podróży. Dzięki naszej przenośnej golarce zawsze i wszędzie będziesz wyglądać i czuć się świetnie.

      Dokładne golenie

      nawet w podróży

      • Ostrza SteelPrecision
      • Technologia Lift & Cut
      • Głowice 3D
      • Kompaktowa konstrukcja
      Dokładne golenie, nawet w podróży

      Dokładne golenie, nawet w podróży

      Nasz unikalny obrotowy system golenia Lift & Cut delikatnie unosi włosy u nasady, nie przecinając skóry i zapewniając dokładne golenie.

      Wydajność we wszystkich kierunkach

      Wydajność we wszystkich kierunkach

      Nasze obracające się o 360° ostrza SteelPrecision wychwytują włosy rosnące w różnych kierunkach. 3 000 000 ruchów tnących na minutę zapewniają szybkie golenie, gdziekolwiek jesteś.

      Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy, zapewniając wygodne golenie

      Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy, zapewniając wygodne golenie

      Zaprojektowane tak, aby minimalizować podrażnienia skóry, głowice 3D Floating Heads unoszą się w trzech kierunkach, zapewniając idealny kontakt ze skórą i komfortowe golenie.

      Kompaktowa konstrukcja

      Kompaktowa konstrukcja

      Kompaktowy rozmiar golarki i jej elegancka, modna obudowa zapewnią Ci stylowy wygląd, gdziekolwiek jesteś.

      Mocna, ale cicha

      Mocna, ale cicha

      Mocny i wydajny silnik magnetyczny umożliwia golenie nawet gęstego zarostu, zapewniając gładkie i dokładne golenie także w podróży.

      Łagodna dla skóry antykorozyjna stal

      Łagodna dla skóry antykorozyjna stal

      Ostrza naszej golarki są wykonane z europejskiej stali hipoalergicznej, która jest odporna na korozję, przyjazna dla skóry i chroni ostrza przed zanieczyszczeniami.

      Wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

      Wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

      Niezależnie od tego, czy wolisz wygodne golenie na sucho, czy odświeżające golenie na mokro z użyciem żelu lub pianki, nasza golarka dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wodoodporność klasy IPX7 pozwala na łatwe czyszczenie pod bieżącą wodą.

      Wydajny akumulator litowo-jonowy

      Wydajny akumulator litowo-jonowy

      Wydajny akumulator litowo-jonowy zapewnia do 40 minut golenia na jednym 1-godzinnym ładowaniu. Potrzebujesz szybkiego golenia? Wystarczy podłączyć na 5 minut, aby uzyskać moc wystarczającą na jedno pełne golenie.

      Etui podróżne do przechowywania i ochrony golarki

      Etui podróżne do przechowywania i ochrony golarki

      Zapewnij ochronę golarki, gdziekolwiek jesteś. Etui podróżne o modnym wzornictwie to coś więcej niż tylko futerał ochronny.

      Podróżuj bez obaw

      Podróżuj bez obaw

      Magnetyczna nasadka utrzymuje głowicę golącą w czystości, a blokada podróżna zapobiega przypadkowemu włączeniu golarki, dzięki czemu możesz w pełni cieszyć się podróżą.

      Trwałość

      Trwałość

      Nasze golarki Philips są tworzone z myślą o precyzji i trwałości, zapewniając długie działanie. Nasze golarki przechodzą rygorystyczne testy, aby zapewnić stałą i trwałą wydajność. Ciesz się golarką, która przetrwa próbę czasu.

      Wygodne ładowanie

      Wygodne ładowanie

      Idea zrównoważonego rozwoju, która przyświeca firmie Philips, dotyczy wszystkich aspektów produktu. Nasz cel to redukcja odpadków i zminimalizowanie liczby zasilaczy USB, które trafiają na rynek. Jeśli taki zasilacz jest Państwu potrzebny, odpowiedni model można zamówić za pośrednictwem strony: www.philips.com/support.

      • Akcesoria

        Podróżowanie i przechowywanie
        Etui podróżne

      • Moc

        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy
        Automatyczne napięcie
        5 V
        Ładowanie
        • Pełne ładowanie trwa 1 godzinę
        • Szybkie ładowanie w ciągu 5 min
        Czas pracy
        40 minut

      • Konstrukcja

        Rączka
        Ergonomiczny uchwyt ułatwiający trzymanie
        Kolor
        Czarny, metaliczny

      • Serwis

        Wymienna głowica
        Wymieniaj co 2 lata na głowicę SH71
        Gwarancja
        2 lata

      • Efektywność golenia

        Dopasowująca się do kształtu ciała
        Niezależne głowice 3D
        System golenia
        • Ostrza SteelPrecision
        • Technologia Lift & Cut

      • Łatwość użytkowania

        Wyświetlacz
        Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
        Na mokro i na sucho
        Możliwość używania na mokro i na sucho
        Czyszczenie
        Możliwość mycia pod bieżącą wodą

