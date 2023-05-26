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Wszystkie serie

  • Łagodzi podrażnienia skóry
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  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry
  • Łagodzi podrażnienia skóry

Produkcja zakończona

Shaver series 6000Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

S6630/11

4.7
| (241) Opinie | 97% poleca ten produkt
Łagodzi podrażnienia skóry
Golarka Philips S6000 zapewnia idealnie gładkie golenie, jednocześnie ograniczając powstawanie podrażnień skóry. Posiada powłokę zapobiegającą otarciom, która tworzy gładką powierzchnię i z łatwością przesuwa się po skórze, minimalizując podrażnienia.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

dzięki zapobiegającej tarciu powłoce

Łagodzi podrażnienia skóry

  • Ostrza MultiPrecision

  • Powłoka zapobieg. tarciu

  • Głowice MultiFlex

  • Tryb ochrony

Ostrza MultiPrecision skutecznie golą nawet krótki zarost

Ostrza MultiPrecision skutecznie golą nawet krótki zarost

Ciesz się szybkim i dokładnym goleniem. Ostrza MultiPrecision podnoszą i przycinają zarówno długie jak i krótkie włoski — oraz cały pozostały zarost. Wystarczy kilka pociągnięć.

Powłoka zapobiegająca tarciu zapewniająca niezwykle gładkie golenie

Powłoka zapobiegająca tarciu zapewniająca niezwykle gładkie golenie

Zastosowanie tej specjalnej powłoki zapewnia zmniejszenie tarcia na skórze i niezwykle gładkie golenie, co przekłada się na zminimalizowanie podrażnień.

5-kierunkowe głowice dopasowane do kształtu twarzy zapewniają wygodne golenie

5-kierunkowe głowice dopasowane do kształtu twarzy zapewniają wygodne golenie

Głowice Flex poruszające się niezależnie w 5 kierunkach dopasowują się do kształtu twarzy, umożliwiając wygodne przesuwanie golarki po skórze przy minimalnym oporze.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

241

Opinie

97%

poleca ten produkt

26/05/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetna maszynka

Świetna maszynka do golenia. Dobrze ścina zarost i do tego delikatnie i tylko godzina ładowania !!!!

Zalety

delikatna, dokładna, szybkie ładowanie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

07/03/2022

Polska

Polska

Polecam

Co prawda mam golarkę od niedawna, ale już mogę powiedzieć, że jest lekka, świetnie leży w dłoni i....jest bardzo cicha.

Zalety

cicha praca, dokładne golenie

Wady

kłopoty z rejestracją urządzenia (brak jednoznacznie opisanego SN),

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

28/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

recenzja

Polecam tym którzy chcą się golić normalną maszynką, bez udziwnień, niepotrzebnych dodatkowych funkcji, których i tak nie będą używać. Elastyczna głowica, dobre ostrza, działa właściwie bez zarzutu. Kolejny mój produkt Philipsa- nigdy nie używałem nożyków jednorazowych, żyletek itp.

Zalety

Dlugie działanie na baterii, bezporzewodowość

Wady

Brak opakowania np. podczas wyjazdu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 