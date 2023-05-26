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Produkcja zakończona
Ostrza MultiPrecision
Powłoka zapobieg. tarciu
Głowice MultiFlex
Tryb ochrony
Ciesz się szybkim i dokładnym goleniem. Ostrza MultiPrecision podnoszą i przycinają zarówno długie jak i krótkie włoski — oraz cały pozostały zarost. Wystarczy kilka pociągnięć.
Zastosowanie tej specjalnej powłoki zapewnia zmniejszenie tarcia na skórze i niezwykle gładkie golenie, co przekłada się na zminimalizowanie podrażnień.
Głowice Flex poruszające się niezależnie w 5 kierunkach dopasowują się do kształtu twarzy, umożliwiając wygodne przesuwanie golarki po skórze przy minimalnym oporze.
4.7
z 5
241
Opinie
97%
poleca ten produkt
Joker13
26/05/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetna maszynka
Świetna maszynka do golenia. Dobrze ścina zarost i do tego delikatnie i tylko godzina ładowania !!!!
Zalety
delikatna, dokładna, szybkie ładowanie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Maciej_76
07/03/2022
Polska
Polecam
Co prawda mam golarkę od niedawna, ale już mogę powiedzieć, że jest lekka, świetnie leży w dłoni i....jest bardzo cicha.
Zalety
cicha praca, dokładne golenie
Wady
kłopoty z rejestracją urządzenia (brak jednoznacznie opisanego SN),
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
Odeon
28/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
recenzja
Polecam tym którzy chcą się golić normalną maszynką, bez udziwnień, niepotrzebnych dodatkowych funkcji, których i tak nie będą używać. Elastyczna głowica, dobre ostrza, działa właściwie bez zarzutu. Kolejny mój produkt Philipsa- nigdy nie używałem nożyków jednorazowych, żyletek itp.
Zalety
Dlugie działanie na baterii, bezporzewodowość
Wady
Brak opakowania np. podczas wyjazdu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.