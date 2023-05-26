Golarek Philips używam od ponad 25lat, poprzednie modele były świetne. Na zakup nowej zdecydowałem się po tym jak w mojej starej 17-letniej golarce Philips HQ7830 uszkodzeniu uległy głowice. Golarka jest sprawna cały czas, tylko głowice HQ6 nie są już produkowane i są niestety niedostępne. Długo zastanawiałem się co wybrać z aktualnej nowej oferty firmy Philips. Chciałem golarkę do pracy na sucho i na mokro tak jak to miałem w poprzednim modelu. Mile widziana była też możliwość regulacji obrotów przy goleniu. Spodobały mi się też pierścienie i powłoka zapobiegająca tarciu. Mój wybór po przestudiowaniu oferty firmy w końcu padł na serię 6000 z modelem S6620/11. Do pierwszego golenia podchodziłem sceptycznie - bo co może być lepsze od mojej starej golarki? Seria HQ przez długie lata była bardzo dobra. Po pierwszym goleniu okazało się jak bardzo się myliłem. Nowa golarka jest fantastyczna, dużo bardziej cicha, głowica z pierścieniami Skin Protection to genialne rozwiązanie, żadnego zaczerwienienia ani podrażnienia. Samo golenie zajęło dosłownie 3 minuty. Naprawdę widać postęp jaki dokonał się przez 17lat i widać że firma Philips udoskonaliła i rozwinęła już bardzo dobre produkty. Do jednej rzeczy można mieć uwagę ale to raczej wynika pewnie przez przyzwyczajenie. W poprzednich seriach trymer był wbudowany w golarkę, w nowych seriach jest osobno montowany zamiast głowicy golącej. Po wyjęciu trymera nie bardzo wiadomo jak i gdzie go schować do fabrycznego etui. Podsumowując - z nowego modelu jestem zadowolony. Kolejny raz nie zawiodłem się na produktach Philips. Pozostałoby tylko życzyć sobie długiej i bezawaryjnej pracy jak poprzedniego modelu.