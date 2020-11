Szczoteczka do oczyszczania, która czyści delikatnie i dokładnie oraz powoduje mniej podrażnień

Szczoteczka do oczyszczania została zaprojektowana tak, aby w połączeniu z Twoim urządzeniem czyścić delikatnie i dokładnie. 32 000 aktywnych włosków pomaga masować i oczyszczać skórę, usuwając zabrudzenia, czyszcząc pory i zwiększając promienność skóry. Testy konsumenckie wykonane przez niezależną agencję zajmującą się testami klinicznymi, wykazały, że jeśli używa się szczoteczki do oczyszczania, skóra jest mniej podrażniona i gładsza, a golenie bardziej komfortowe. Aby uzyskać lepsze efekty, zalecamy użyć szczoteczki przed goleniem. 91% badanych zauważyło, że korzystanie z golarki Philips S7000 ze szczoteczką do oczyszczania powoduje mniej podrażnień skóry*.