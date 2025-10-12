Stereofoniczne gniazdo słuchawek pozwala dyskretnie słuchać muzyki

To urządzenie firmy Philips jest wyposażone w dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek i bardziej osobiste przeżywanie muzyki. Teraz możesz słuchać muzyki, ciesząc się wspaniałym dźwiękiem ze świadomością, że nie przeszkadzasz innym.