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Produkcja zakończona
Czysta, gładka i promienna skóra
Urządzenie Philips VisaPure jest wyposażone w nową technologię pielęgnacji twarzy, dzięki której Twoje codzienne zabiegi pielęgnacyjne będą znacznie skuteczniejsze — bez dodatkowego wysiłku. To delikatny sposób na uzyskanie czystej, gładkiej i promiennej skóry.
Urządzenie do oczyszczania twarzy
Oczyszczanie
2 szczoteczki czyszczące, etui
2 ustawienia intensywności
Urządzenie Philips VisaPure Essential jest wyposażone w nową technologię, dzięki której Twoje codzienne zabiegi pielęgnacyjne będą znacznie skuteczniejsze — bez dodatkowego wysiłku. To delikatny sposób na uzyskanie czystej, gładkiej i promiennej cery.
Szczoteczka obraca się i wibruje. Wibracje delikatnie ściągają zanieczyszczenia powierzchowne, martwe komórki skóry i pozostałości makijażu. Obrotowy ruch szczoteczki pozwala usunąć zanieczyszczenia ze skóry, pozostawiając ją głęboko oczyszczoną. Skoordynowane ruchy włosia umożliwiają dokładne oczyszczenie skóry w wygodny i delikatny sposób.
Twarz można podzielić na kilka stref. Inteligentny zegar dla różnych partii skóry poprzez krótkie wstrzymanie działania sygnalizuje, że należy przejść do następnej strefy. Urządzenie automatycznie zatrzymuje się po zakończeniu całego programu oczyszczania twarzy. Program oczyszczania trwa 1 minutę.
4.8
z 5
219
Opinie
97%
poleca ten produkt
MilenaMikuła
15/10/2020
Polska
idealna twarz czysta i promienna
polecam każdej kobiecie, długa praca bez ładowania
Zalety
czysta cera bez zaskórników
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2020-06-15
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2020-06-15
TaAt
13/04/2020
Polska
Fantastyczna
Szczotki używam od 6 miesięcy i jestem zachwycona. Mam cerę mieszaną, w części T mocno tłustą, skłonnądo wyprysków na Lini żuchwy. Szczotka u mnie sprawdziła się na 100 %. Rewelacyjnie oczyszcza, cera zdecydowanie mniej produkuje sebum, mocno się wygładziła, promienieje i świetnie wchłania odżywcze kremy. Używam codziennie wieczorem i bateria wystarcza na tak długo, że czasem zapominam, że ja się wogóle ładuje. Do szczotki miałam końcówkę normalną. Ciekawa jestem złuszczających. Jedyny problem to taki, że ciężko te końcówki dostać. Jedyne źródło to internet.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2019-12-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2019-12-13
Basia15
13/12/2018
Polska
Nigdy tak nie byłam zadowolona z zakupu jak teraz.
Twarz jest doskonale oczyszczona. W końcu zaczęłam wyglądać młodziej. Skóra wygląda na wypoczętą. Po użyciu szczoteczki krem, który nakładam na twarz zaczyna działać. Nigdy wcześniej nie odczuwałam, żeby krem miał takie działanie, jak teraz po użyciu szczoteczki do mycia twarzy.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5278/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5278/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy
Działanie 10 razy skuteczniejsze niż w przypadku oczyszczania dłońmi*, ale równie delikatne. W porównaniu z ręcznym zmywaniem makijażu.