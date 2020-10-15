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Produkcja zakończona

VisaPure EssentialUrządzenie do oczyszczania twarzy

SC5275/10

4.8

| (219) Opinie | 97% poleca ten produkt

Czysta, gładka i promienna skóra

Urządzenie Philips VisaPure jest wyposażone w nową technologię pielęgnacji twarzy, dzięki której Twoje codzienne zabiegi pielęgnacyjne będą znacznie skuteczniejsze — bez dodatkowego wysiłku. To delikatny sposób na uzyskanie czystej, gładkiej i promiennej skóry.

Poznaj wszystkie korzyści

10 razy lepsze oczyszczanie*

Czysta, gładka i promienna skóra

  • Urządzenie do oczyszczania twarzy

  • Oczyszczanie

  • 2 szczoteczki czyszczące, etui

  • 2 ustawienia intensywności

10 razy lepsze oczyszczanie — czysta i gładka cera

10 razy lepsze oczyszczanie — czysta i gładka cera

Urządzenie Philips VisaPure Essential jest wyposażone w nową technologię, dzięki której Twoje codzienne zabiegi pielęgnacyjne będą znacznie skuteczniejsze — bez dodatkowego wysiłku. To delikatny sposób na uzyskanie czystej, gładkiej i promiennej cery.

Wyjątkowe połączenie ruchu obrotowego i wibracyjnego

Wyjątkowe połączenie ruchu obrotowego i wibracyjnego

Szczoteczka obraca się i wibruje. Wibracje delikatnie ściągają zanieczyszczenia powierzchowne, martwe komórki skóry i pozostałości makijażu. Obrotowy ruch szczoteczki pozwala usunąć zanieczyszczenia ze skóry, pozostawiając ją głęboko oczyszczoną. Skoordynowane ruchy włosia umożliwiają dokładne oczyszczenie skóry w wygodny i delikatny sposób.

1-minutowy program (zegar) dla całej twarzy.

1-minutowy program (zegar) dla całej twarzy.

Twarz można podzielić na kilka stref. Inteligentny zegar dla różnych partii skóry poprzez krótkie wstrzymanie działania sygnalizuje, że należy przejść do następnej strefy. Urządzenie automatycznie zatrzymuje się po zakończeniu całego programu oczyszczania twarzy. Program oczyszczania trwa 1 minutę.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

219

Opinie

97%

poleca ten produkt

15/10/2020

Polska

Polska

idealna twarz czysta i promienna

polecam każdej kobiecie, długa praca bez ładowania

Zalety

czysta cera bez zaskórników

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2020-06-15

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2020-06-15

13/04/2020

Polska

Polska

Fantastyczna

Szczotki używam od 6 miesięcy i jestem zachwycona. Mam cerę mieszaną, w części T mocno tłustą, skłonnądo wyprysków na Lini żuchwy. Szczotka u mnie sprawdziła się na 100 %. Rewelacyjnie oczyszcza, cera zdecydowanie mniej produkuje sebum, mocno się wygładziła, promienieje i świetnie wchłania odżywcze kremy. Używam codziennie wieczorem i bateria wystarcza na tak długo, że czasem zapominam, że ja się wogóle ładuje. Do szczotki miałam końcówkę normalną. Ciekawa jestem złuszczających. Jedyny problem to taki, że ciężko te końcówki dostać. Jedyne źródło to internet.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2019-12-13

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2019-12-13

13/12/2018

Polska

Polska

Nigdy tak nie byłam zadowolona z zakupu jak teraz.

Twarz jest doskonale oczyszczona. W końcu zaczęłam wyglądać młodziej. Skóra wygląda na wypoczętą. Po użyciu szczoteczki krem, który nakładam na twarz zaczyna działać. Nigdy wcześniej nie odczuwałam, żeby krem miał takie działanie, jak teraz po użyciu szczoteczki do mycia twarzy.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5278/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5278/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy

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Przypisy

  1. Działanie 10 razy skuteczniejsze niż w przypadku oczyszczania dłońmi*, ale równie delikatne. W porównaniu z ręcznym zmywaniem makijażu.