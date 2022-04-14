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VisaPure Szczoteczka do głębokiego oczyszczania porów
Produkcja zakończona
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SC5996/00
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Instrukcja obsługi
Wszystko (2)
Na urządzeniu VisaPure miga pomarańczowy wskaźnik
Kiedy należy wymienić szczoteczkę Philips VisaPure?
Szczoteczka Philips VisaPure nie działa
Główka VisaPure Facial Cleanser jest uszkodzona