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  • Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
  • Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
  • Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
  • Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
  • Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
  • Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
  • Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
  • Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
  • Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
  • Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
  • Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
  • Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu

Produkcja zakończona

Philips AventWideoniania cyfrowa

SCD610/00

4.2
| (6) Opinie
Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
Cyfrowa technologia naszej elektronicznej wideoniani pozwala przez cały czas cieszyć się bezpiecznym kontaktem z dzieckiem z zachowaniem prywatności.
Poznaj wszystkie korzyści

Widok przez cały czas, w dowolnym miejscu domu

Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu

  • Zgodna z 4 kamerami

Zasięg do 150 m

Zasięg do 150 m

Bądź w kontakcie ze swoim dzieckiem z dowolnego miejsca w domu dzięki zasięgowi do 150 metrów

Ekran LCD 6,1 cm (2,4") z widokiem w dzień i w nocy

Ekran LCD 6,1 cm (2,4") z widokiem w dzień i w nocy

Można obserwować dziecko przez cały czas — w dzień obraz jest kolorowy, a w nocy czarno-biały (podczerwień)

Automatyczny wybór kanału

Automatyczny wybór kanału

Słuchaj tylko swojego dziecka. Elektroniczna niania przełącza się pomiędzy 120 kanałami, aby zapewnić połączenie bez żadnych zakłóceń.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

6

Opinie

4
1

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

21/12/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny :)

Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie