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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
SCD610/00
Zgodna z 4 kamerami
Bądź w kontakcie ze swoim dzieckiem z dowolnego miejsca w domu dzięki zasięgowi do 150 metrów
Można obserwować dziecko przez cały czas — w dzień obraz jest kolorowy, a w nocy czarno-biały (podczerwień)
Słuchaj tylko swojego dziecka. Elektroniczna niania przełącza się pomiędzy 120 kanałami, aby zapewnić połączenie bez żadnych zakłóceń.
4.2
z 5
6
Opinie
mariuszko17
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
weronika87
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
ela31
21/12/2014
Polska
Rewelacyjny :)
Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD610/00 Wideoniania cyfrowa