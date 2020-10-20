5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Philips Avent Wideoniania cyfrowa
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
SCD610/00
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Important Information Manual
Wszystko (3)
Czy niania będzie działać podczas awarii prądu?
Wyciszanie elektronicznej niani Philips Avent
Resetowanie elektronicznej niani Philips Avent
Elektroniczna niania Philips Avent emituje dźwięki
Elektroniczna niania Philips Avent emituje wysokie dźwięki