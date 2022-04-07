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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
2 sztuki
Regulowany wypływ
3m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Gładki i odporny na gryzienie smoczek zaprojektowany z myślą o zmieniających się potrzebach rosnącego dziecka.
Płatki i wypukłości wewnątrz smoczka zapewniają elastyczność bez zapadania się, umożliwiając nieprzerwane karmienie.
4.7
z 5
60
Opinie
94%
poleca ten produkt
Dbonislawska
07/04/2022
Polska
Świetny!
Smoczek rewelacyjny, mały chętnie pije z butelki. Kształtem przypomina pierś matki co jest dużym plusem
Zalety
Kryształ podobny do piersi
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF043/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF043/27 Smoczek Natural
Domi18
06/04/2022
Polska
Nasz hit!
Smoczek Philips Avent stał sie naszym wybawieniem po kilku próbach przejścia na karmienie mieszane. Smoczek wyglądem jest jak najbardziej zbliżony do piersi matki dzięki czemu synek nie miał problemu i od razu załapał. Otwór w smoczku jest w sam raz, synek się nie krztusi i nie łapie zbędnego powietrza więc nie mamy problemu z kolkami. Jak najbardziej polecam :)
Zalety
Kształt smoczka.
Wady
Brak.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF043/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF043/27 Smoczek Natural
Domi18
06/04/2022
Polska
Nasz hit!
Rozpoczynając przygodę z włączeniem karmienia mieszanego przetestowaliśmy 4 różne butelki. Tylko smoczek Philips Avent został zaakceptowany przez synka, ponieważ swoim kształtem jest najbardziej zbliżony do piersi. Smoczek jest bardzo delikatny, synek chwyta go z łatwością i nie krztusi się podczas karmienia. Żałuję, że od razu nie zaczęliśmy od tego smoczka, bo pozwoliło by nam to uniknąć wielu stresowych sytuacji oraz kolek. Jak najbardziej polecam ten smoczek:)
Zalety
Kształt smoczka.
Wady
Brak.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF043/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF043/27 Smoczek Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011