Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Najlżejszy i najmniejszy smoczek Avent
Dla noworodków 0–2 m-ce
Wykonany z silikonu spożywczego
Ortodontyczny i bez BPA
2 sztuki w opakowaniu
Nasz smoczek dla noworodków został stworzony z myślą o wyjątkowo małych buziach i delikatnych twarzach maluszków. Niezwykle lekki i kompaktowy, idealnie sprawdzi się jako pierwszy smoczek, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i zaspokajając naturalną potrzebę ssania od pierwszego dnia życia.
Zapytaliśmy rodziców, jak ich maluchy reagują na nasze teksturowane silikonowe smoczki. Średnio 98% odpowiedziało, że ich dziecko akceptuje smoczki Philips Avent Ultra.
Ortodontyczny, symetryczny miękki smoczek silikonowy wspierający naturalny rozwój jamy ustnej. Wąski smoczek u nasady, redukuje nacisk na zęby i dziąsła. Symertyczny kształt zapewnia zawsze prawidłowe umiejscowienie.
4.9
z 5
173
Opinie
100%
poleca ten produkt
Kiniiia013
20/11/2024
Polska
Część promocji
Idealny na pierwszy smoczek dziecka
Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.
Zalety
Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Kasia S.
19/11/2024
Polska
Część promocji
Pięknie swiecą
Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.
Zalety
Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
Kasia S.
19/11/2024
Polska
Część promocji
Bardzo dobry smoczek
Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,
Zalety
Trwałość, jakość, kształt.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/03 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/03 Smoczek
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach Ultra (n=201)
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania