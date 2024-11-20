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  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
  • Uspokaja noworodki od pierwszego dnia

Philips Avent Ultra StartSmoczek

SCF075/04

4.9
| (173) Opinie | 100% poleca ten produkt
Uspokaja noworodki od pierwszego dnia
Ukojenie dla noworodka już od pierwszego dnia. Smoczek Philips Avent Ultra Start, o małej i lekkiej konstrukcji, doskonale dopasowuje się do buzi noworodka. Bez względu na to, kto sprawuje opiekę, komfort i ukojenie zawsze są w zasięgu ręki.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Mały i lekki, idealnie dopasowany do buzi niemowlęcia

Uspokaja noworodki od pierwszego dnia

  • Najlżejszy i najmniejszy smoczek Avent

  • Dla noworodków 0–2 m-ce

  • Wykonany z silikonu spożywczego

  • Ortodontyczny i bez BPA

  • 2 sztuki w opakowaniu

Idealne dopasowanie do malutkiej buzi

Idealne dopasowanie do malutkiej buzi

Nasz smoczek dla noworodków został stworzony z myślą o wyjątkowo małych buziach i delikatnych twarzach maluszków. Niezwykle lekki i kompaktowy, idealnie sprawdzi się jako pierwszy smoczek, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i zaspokajając naturalną potrzebę ssania od pierwszego dnia życia.

Akceptacja smoczka na poziomie 98%*

Akceptacja smoczka na poziomie 98%*

Zapytaliśmy rodziców, jak ich maluchy reagują na nasze teksturowane silikonowe smoczki. Średnio 98% odpowiedziało, że ich dziecko akceptuje smoczki Philips Avent Ultra.

Ortodontyczna konstrukcja zapewnia prawidłowy rozwój jamy ustnej

Ortodontyczna konstrukcja zapewnia prawidłowy rozwój jamy ustnej

Ortodontyczny, symetryczny miękki smoczek silikonowy wspierający naturalny rozwój jamy ustnej. Wąski smoczek u nasady, redukuje nacisk na zęby i dziąsła. Symertyczny kształt zapewnia zawsze prawidłowe umiejscowienie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

173

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
1

20/11/2024

Polska

Polska

Idealny na pierwszy smoczek dziecka

Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.

Zalety

Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/01 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/01 Smoczek

19/11/2024

Polska

Polska

Pięknie swiecą

Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.

Zalety

Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

19/11/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry smoczek

Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,

Zalety

Trwałość, jakość, kształt.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/03 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/03 Smoczek

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach Ultra (n=201)

  2. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania