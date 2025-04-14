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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
6-18 miesięcy
Bardzo duże otwory zapewniają dostęp powietrza do skóry Twojego maluszka, pozwalając zachować jej suchość i uspokajając Twoje dziecko.
Zapytaliśmy mamy, jak ich maluchy reagują na nasze teksturowane silikonowe smoczki. Średnio 98% odpowiedziało, że ich dziecko akceptuje smoczki Philips Avent Ultra Soft i Ultra Air.
Wybór rodzaju silikonu, z którego wykonane są smoczki Ultra Soft i Ultra Air, był przemyślany — jest to bezpieczny i obojętny materiał szeroko stosowany w medycynie. Co więcej, jest wolny od szkodliwych substancji chemicznych, związków endokrynnych (np. BPA) oraz alergenów.
4.9
z 5
651
Opinie
99%
poleca ten produkt
Albi12
14/04/2025
Polska
Smoczek Avent ultra air
Fajny smoczek, w porównaniu z niektórymi skoczkami innych producentów nie zostawia śladów naokoło ust maluszka
Zalety
Nie zostawia śladów naokoło ust
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF085/15 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF085/15 Smoczek
Patrycja pp
14/10/2024
Polska
Polecam
Bardzo dobry kształt, przyjemny silikon ( delikatny). Ciekawa grafika. Łatwość czyszczenia i sterylizacji smoczka. Dziecko uznaje tylko ten smoczek. Innych w ogóle nie chciało ssać!!! Polecam gorąco szczególnie rodzicom, którzy mają problem aby znaleźć dobry smoczek, który dziecko zaakceptuje.
Zalety
Delikatny silikon, rekomendacja pediatrów, łatwość czyszczenia, trwałość
Wady
Łatwość zabrudzeń, duża zawieszka - moim zdaniem powinna być mniejsza
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF080/17 Smoczek Ultra Air
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF080/17 Smoczek Ultra Air
Mario91800000
06/02/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Odpowiedni kształt i wielkość smoczka
Produkt wybrało dziecko, inne smoczki mu nie pasowały a z tego jest zadowolone.
Zalety
Kształt, wielkość, wygląd.
Wady
Cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF080/01 smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF080/01 smoczek
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Testy konsumenckie przeprowadzone w latach 2016–2017 w USA pokazują, że smoczek Philips Avent Ultra Air i Ultra Soft o teksturowanej powierzchni jest akceptowany średnio w 98% przypadków.
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.