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  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

Produkcja zakończona

Philips Avent ultra airsmoczek

SCF085/04

4.9
| (651) Opinie | 99% poleca ten produkt
Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
Ukołysz dziecko dzięki smoczkowi, który pozwala skórze oddychać. Smoczek Philips Avent Ultra Air ma bardzo duże otwory, które pozwalają skórze oddychać. Lekka osłonka zapewnia maksymalny przepływ powietrza. Dostępny w różnych kolorach i wzorach.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Bardzo duże otwory zapewniają lepsze ukojenie

Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

  • 6–18 miesięcy

Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

Bardzo duże otwory zapewniają dostęp powietrza do skóry Twojego maluszka, pozwalając zachować jej suchość i uspokajając Twoje dziecko.

Kochany przez dzieci na całym świecie*

Kochany przez dzieci na całym świecie*

Zapytaliśmy mamy, jak ich maluchy reagują na nasze teksturowane silikonowe smoczki. Średnio 98% odpowiedziało, że ich dziecko akceptuje smoczki Philips Avent Ultra Soft i Ultra Air.

Smoczek wykonany w 100% z silikonu jakości spożywczej

Smoczek wykonany w 100% z silikonu jakości spożywczej

Wybór rodzaju silikonu, z którego wykonane są smoczki Ultra Soft i Ultra Air, był przemyślany — jest to bezpieczny i obojętny materiał szeroko stosowany w medycynie. Co więcej, jest wolny od szkodliwych substancji chemicznych, związków endokrynnych (np. BPA) oraz alergenów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

651

Opinie

99%

poleca ten produkt

14/04/2025

Polska

Polska

Smoczek Avent ultra air

Fajny smoczek, w porównaniu z niektórymi skoczkami innych producentów nie zostawia śladów naokoło ust maluszka

Zalety

Nie zostawia śladów naokoło ust

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF085/15 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF085/15 Smoczek

14/10/2024

Polska

Polska

Polecam

Bardzo dobry kształt, przyjemny silikon ( delikatny). Ciekawa grafika. Łatwość czyszczenia i sterylizacji smoczka. Dziecko uznaje tylko ten smoczek. Innych w ogóle nie chciało ssać!!! Polecam gorąco szczególnie rodzicom, którzy mają problem aby znaleźć dobry smoczek, który dziecko zaakceptuje.

Zalety

Delikatny silikon, rekomendacja pediatrów, łatwość czyszczenia, trwałość

Wady

Łatwość zabrudzeń, duża zawieszka - moim zdaniem powinna być mniejsza

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF080/17 Smoczek Ultra Air

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF080/17 Smoczek Ultra Air

06/02/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Odpowiedni kształt i wielkość smoczka

Produkt wybrało dziecko, inne smoczki mu nie pasowały a z tego jest zadowolone.

Zalety

Kształt, wielkość, wygląd.

Wady

Cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF080/01 smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF080/01 smoczek

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Testy konsumenckie przeprowadzone w latach 2016–2017 w USA pokazują, że smoczek Philips Avent Ultra Air i Ultra Soft o teksturowanej powierzchni jest akceptowany średnio w 98% przypadków.

  2. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.