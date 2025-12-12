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  • Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
  • Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka

Philips Avent ultra softSmoczek

SCF091/03

4.9
| (345) Opinie | 99% poleca ten produkt
Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka
Zadbaj o wrażliwą skórę swojego dziecka dzięki smoczkowi Philips Avent Ultra Soft. Jego supermiękka*, elastyczna tarcza dostosowuje się do kształtu policzków dziecka, dzięki czemu pozostawia mniej podrażnień i śladów na skórze.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Mniej podrażnień i śladów na skórze

Nasz najbardziej miękki smoczek dla wrażliwej skóry dziecka

  • Wyjątkowo miękki i elastyczny

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • Zestaw 2 sztuk

  • 0–6 miesięcy

Miękka, elastyczna tarcza

Miękka, elastyczna tarcza

Wrażliwa skóra wymaga wyjątkowej troski. Nasza technologia tarczy sprawia, że smoczek wygodnie dopasowuje się do naturalnych kształtów twarzy dziecka, dzięki czemu ogranicza ślady na skórze i podrażnienia.

Akceptacja smoczka na poziomie 98%*

Akceptacja smoczka na poziomie 98%*

Zapytaliśmy rodziców, jak ich maluchy reagują na nasze teksturowane silikonowe smoczki. Średnio 98% rodziców odpowiedziało, że ich dziecko akceptuje smoczki Philips Avent Ultra Soft i Ultra Air.

Zaokrąglona tarcza

Zaokrąglona tarcza

Nasza zaokrąglona tarcza minimalizuje nacisk, gwarantując delikatność dla skóry maluszka.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

345

Opinie

99%

poleca ten produkt

12/12/2025

Polska

Polska

Jeden z lepszych smoczków dla noworodka

Używam smoczków Philips Avent Ultra Air (girl) 0–6 m u mojego maluszka i bardzo się sprawdzają. Są lekkie i przewiewne, a otworki w tarczy pomagają skórze wokół ust oddychać, co dla nas jest dużym plusem — nie ma zaczerwienień ani podrażnień, nawet przy dłuższym używaniu. Mója córeczka łatwo je akceptuje, a ich kształt i miękkość wydają się idealnie dopasowane do tej pierwszej fazy życia. Dwie sztuki w opakowaniu to praktyczne rozwiązanie bo mam zawsze zapas. Moja córka go pokochała i ja również.

Zalety

* jakośc, działanie, mały rozmiar

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/07 Smoczek

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/07 Smoczek

12/12/2025

Polska

Polska

Smoczek Philips Avent Ultra Soft (6–18 m)

Smoczek Philips Avent Ultra Soft (6–18 m) Używam smoczków Philips Avent Ultra Soft u mojej coreczki ijestem z nich naprawdę zadowolona. W porównaniu z wcześniejszymi modelami, ten jest wyjątkowo miękki i delikatny, co widać od pierwszego przyłożenia. Mója córeczka chętnie po niego sięga i uspokaja się szybciej niż przy innych smoczkach, które mieliśmy wcześniej. Smoczek dobrze trzyma kształt, a materiał jest przyjemny w dotyku i nie podrażnia skóry wokół ust. Lubię, że jest dobrze dopasowany do wieku dziecka ani za duży, ani za mały. Codzienne czyszczenie nie sprawia problemów. Dodatkowo fajnie wygląda więc cieszy oko mamy i malucha.

Zalety

* wygląd, jakość, wykonanie

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek

08/08/2024

Polska

Polska

Najlepsze smoczki!!

Moje ulubione smoczki przy 3 dzieci miałam okazję przetestować kilkanaście rodzaji, żadne nie podpasowały mi tak jak te, :) kształt jakość najwyższej jakości, przepiękne wzory po święcoce w ciemnośći :)

Zalety

Wygodny, precyzyjny kształt, jakość

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Testy konsumenckie przeprowadzone w latach 2016–2017 w USA pokazują, że smoczek Philips Avent Ultra Air i Ultra Soft o teksturowanej powierzchni jest akceptowany średnio w 98% przypadków.

  2. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.

  3. 85% ankietowanych mam uważa, że ten smoczek jest bardziej miękki niż osiem porównywalnych modeli innych wiodących marek (niezależne badanie, USA, luty 2017 r.).