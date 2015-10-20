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Produkcja zakończona
6–18 miesięcy
Umożliwia łatwe wyjęcie smoczka Philips Avent w dowolnym momencie.
Płaskie smoczki Philips Avent w kształcie kropli opracowano z dbałością o naturalny rozwój podniebienia, zębów i dziąseł dziecka. Spełniają te wymagania, nawet jeśli smoczek obróci się w buzi.
Smoczek silikonowy Philips Avent nie ma smaku ani nie wydziela zapachu, dzięki czemu dziecko chętniej go zaakceptuje. Materiał silikonowy jest gładki, przezroczysty, łatwy w czyszczeniu i nie lepi się. Smoczek jest trwały i w miarę upływu czasu nie zniekształca się ani nie ulega przebarwieniom.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Sylwia666
20/10/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF133/01 Smoczki Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF133/01 Smoczki Freeflow
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).