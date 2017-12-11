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Raty 3x0% z Klarna
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Produkt idealny dla noworodków
0–2 miesiące
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Mała i lekka tarcza minismoczka jest przystosowana do wymagań dzieci do 2 miesiąca życia.
Dzieci się na nich poznały! Zapytaliśmy mam, jak ich maluchy reagują na smoczki Philips Avent i okazało się, że 9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*.
Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.
Nagrody
4.7
z 5
38
Opinie
97%
poleca ten produkt
Mama83
11/12/2017
Polska
Dobry produkt
Dostałam ten smoczek 0-2 msc razem z buteleczka avent w szkole rodzenia. I cale szczęście bo przydal się gdy zaraz po cc dziecko trafiło do inkubatora. Malej pasował.Położne zachwycaly się tym smoczkiem. Niestety gdy córka zaczęła ssać piers odrzuciła tego smoka,a ponieważ się przejadala,gdyz zaspokajala potrzebę ssania moja piersią, szukałam innego smoczka. Wreszcie trafiłam na soothy z misiem i to byl strzal w dziesiątkę. Córka ssala z luboscia tylko soothy,az do 2 urodzin.Niestety kiedy 1zgubila a 2kolejne przegryzla dałam jej ten pierwszy 0-2msc(schowałam go na pamiątkę) i o dziwo pełna akceptacja. I tak historia zatoczyla koło ;) Aha,Soothy nie spowodowal wady zgryzu-ząbki są perfekcyjnie proste.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF151/01 Minismoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF151/01 Minismoczek
justinek
27/04/2016
Polska
polecam
idealny smoczek dla najmłodszych dzieci, pierwszy jaki zaakceptowała moja córeczka. Lekki, nie zaburza karmienia piersią
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF151/02 Minismoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF151/02 Minismoczek
paulisa008
16/10/2015
Polska
Świetny smczek
Wspaniały smoczek na początek, miękki silikon, ładny, nieprzytaczający wygląd, nie zakrywa buzi dziecka w takim stopniu jak smoczki innych firm, zgrabny,otworki wentylacyjne i co najważniejsze u nas nie zaburzył ssania piersi.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF151/01 Minismoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF151/01 Minismoczek
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Producent Roku 2014
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Marka smoczków nr 1 na świecie
Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
Przetestowano online na grupie 100 mam, Wielka Brytania, 2012 r.