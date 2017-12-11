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  • Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu
  • Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu
  • Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu
  • Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu
  • Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu
  • Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu
  • Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu
  • Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu
  • Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu
  • Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu
  • Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu
  • Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu

Philips AventMinismoczek

SCF151/02

4.7
| (38) Opinie | 97% poleca ten produkt

1 Nagroda

Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu
Minismoczek Philips Avent uspokaja dzieci do 2 miesiąca życia. Mała i lekka tarcza jest przystosowana do wymagań noworodka i nie dotyka jego noska. Nasz ortodontyczny, miękki smoczek dba o prawidłowy rozwój jamy ustnej malucha.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Przystosowany do wymagań noworodka

Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o Twoim maluchu

  • Produkt idealny dla noworodków

  • 0–2 miesiące

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o najmniejszych dzieciach

Bardzo mały i lekki — opracowany z myślą o najmniejszych dzieciach

Mała i lekka tarcza minismoczka jest przystosowana do wymagań dzieci do 2 miesiąca życia.

9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*

9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*

Dzieci się na nich poznały! Zapytaliśmy mam, jak ich maluchy reagują na smoczki Philips Avent i okazało się, że 9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*.

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-961275

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

38

Opinie

97%

poleca ten produkt

3
2

11/12/2017

Polska

Polska

Dobry produkt

Dostałam ten smoczek 0-2 msc razem z buteleczka avent w szkole rodzenia. I cale szczęście bo przydal się gdy zaraz po cc dziecko trafiło do inkubatora. Malej pasował.Położne zachwycaly się tym smoczkiem. Niestety gdy córka zaczęła ssać piers odrzuciła tego smoka,a ponieważ się przejadala,gdyz zaspokajala potrzebę ssania moja piersią, szukałam innego smoczka. Wreszcie trafiłam na soothy z misiem i to byl strzal w dziesiątkę. Córka ssala z luboscia tylko soothy,az do 2 urodzin.Niestety kiedy 1zgubila a 2kolejne przegryzla dałam jej ten pierwszy 0-2msc(schowałam go na pamiątkę) i o dziwo pełna akceptacja. I tak historia zatoczyla koło ;) Aha,Soothy nie spowodowal wady zgryzu-ząbki są perfekcyjnie proste.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF151/01 Minismoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF151/01 Minismoczek

27/04/2016

Polska

Polska

polecam

idealny smoczek dla najmłodszych dzieci, pierwszy jaki zaakceptowała moja córeczka. Lekki, nie zaburza karmienia piersią

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF151/02 Minismoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF151/02 Minismoczek

16/10/2015

Polska

Polska

Świetny smczek

Wspaniały smoczek na początek, miękki silikon, ładny, nieprzytaczający wygląd, nie zakrywa buzi dziecka w takim stopniu jak smoczki innych firm, zgrabny,otworki wentylacyjne i co najważniejsze u nas nie zaburzył ssania piersi.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF151/01 Minismoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF151/01 Minismoczek

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Producent Roku 2014

  2. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania

  3. Marka smoczków nr 1 na świecie

  4. Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju

  5. Przetestowano online na grupie 100 mam, Wielka Brytania, 2012 r.